Русская линия
Сводка новостей от 13 апреля 2020

В Греции судят архиерея за совершение Литургии и причащение мэра Керкиры
Греческие прокуроры возбудили уголовное дело на митрополита Керкиры Нектария и городских чиновников, участвовавших в Литургии на Пальмовое воскресенье…

Митрополит Керкирский НектарийПрокуратура Керкиры (о. Корфу) завела уголовное дело на митрополита Керкиры и Диапонтийских островов Нектария, мэра центральной части Керкиры Меропи Идреу, председателя муниципального совета Димитриса Металлиноса и лиц, которые «незаконно» присутствовали на Литургии в соборе св. Спиридона 12 апреля, сообщает Orthodox Times.

Прокурор Дионисиос Ламбридис обвинил владыку и чиновников в нарушении предписаний властей и указаний Священного Синода Элладской Православной Церкви.

Дело было возбуждено после того, как утром 12 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, в собор города Керкира — кроме священнослужителей, певчих и алтарников, которые имели на это право — пришли представители городских властей и ещё ряд мирян. Трое присутствующих — два мужчины и женщина — приступили к Причастию. Это и сочли прокуроры уголовным преступлением.

Утром 13 апреля митрополит Нектарий побывал в суде, где ему сообщили, что слушания по его делу назначены на 25 мая.

Русская линия

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