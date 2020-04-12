Попытки властей Свердловской области обвинить Церковь в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований во время богослужений в храмах не имеют под собой никаких реальных оснований, заявили в епархии…

В пресс-службе Екатеринбургской епархии вынуждены были выступить со специальным заявлением после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с обвинениями в адрес Церкви по поводу несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований в храмах Екатеринбурга во время богослужений.

Куйвашев, в частности, опубликовал в своём личном «Инстаграм» фотографию с богослужения в храме Целителя Пантелеимона, на которой, по его мнению, верующие стоят слишком близко друг к другу и нарушают таким образом санитарно-эпидемиологические требования.

В Екатеринбургской епархии заявили:

«Пресс-служба Екатеринбургской епархии, в очередной раз сообщая, что в храмах епархии соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, усиленные с введением в регионе карантина, считает необходимым дать разъяснения по ситуации.

Прискорбно, что тот, кто сегодня готовил фотоиллюстрацию для «Инстаграм» Евгения Владимировича, не заметил всех мер безопасности, принятых и исполняемых в храмах, но сосредоточился лишь на единственном фрагменте сегодняшнего масштабного церковного богослужения.

Так, например, и вчера, и сегодня, в день Вербного воскресенья, все, кто счёл необходимым прийти в храм, получали маски, дезинфицирующие средства, стояли на расстоянии друг от друга согласно разметке.

Если бы такие меры предпринимались в городских общественных местах (в общественном транспорте, в магазинах и др.), думается, сегодня в нашем обществе была бы менее тревожная, менее нервозная обстановка. Также всем жителям области и Екатеринбурга было бы спокойнее, если тест-лаборатории, определяющие наличие коронавируса, дежурили бы не только у Храма на Крови, но и на других улицах города. И полезно было бы также раздавать людям бесплатно маски, чтобы они не покупали их из-под полы втридорога.

Согласитесь, имея открытыми магазины, детские сады, парикмахерские и др., странно говорить о закрытии храмов, где меры санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдаются неукоснительно.

Печально именно в нашем регионе наблюдать особое стремление закрыть храмы под предлогом распространения вируса. При том, что молитва не мешает борьбе с вирусом — о чем сегодня сказал в своём обращении к пастве митрополит Кирилл, призвав уральцев усугубить молитву и усилить все возможные санитарно-эпидемиологические меры, особо следить за чистотой храмовых помещений, где сегодня по благословению Святейшего Патриарха, о котором уральская паства неустанно молится, священники продолжают служить литургию.

Что до ощущения тревоги, о котором упоминается в означенном посте, то его в Церкви действительно нет, потому что это территория Евангельской любви, а, значит, свободы от страха. В стенах Божиих домов возносятся молитвы к Тому, кто изгоняет не только страх и тревогу, но и малодушие, и всякую нечистоту, всякую болезнь и напасть.

Но при том, повторимся, это территория высокой гражданской, социальной ответственности.

Уважаемые представители масс-медиа, просим в предстоящие дни Страстной седмицы с пониманием отнестись к чувствам верующих, сопереживающих в эти дни Христу. Неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти, погребении — особо чтится Церковью. По своей духовной значимости она даже превосходит Святую и Великую Четыредесятницу, завершившуюся на днях.

Всем нам в предстоящую неделю важно постараться создать условия для покаянной соборной молитвы, которая будет звучать и в домах, и в храмах, где продолжат богослужения наши архипастыри и клирики.

Пусть эта сердечная молитва и доброе, благородное и бережливое отношение к ближнему своему станут нашим «пропуском» к святой Пасхе Христовой, к которой подойдём достойно и радостно, славя Господа Иисуса Христа Воскресшего и смертию смерть поправшаго.

Чтобы праздник праздников, день великой победы жизни над смертью, положил конец нынешнему времени тревог и нестроений, и открыл новый этап жизни нашего общества — с любовью, взаимным пониманием и уважением к чувствам друг друга и духовно-нравственным ценностям нашего отечества.

P. S. Кстати, настоятель храма во имя Целителя Пантелеимона, фотография из которого выложена в «Инстаграме» Евгения Владимировича Куйвашева, архимандрит Димитрий (Байбаков) прокомментировал событие в следующем русле:

«К сожалению, представленная фотография, как это бывает с фразами, вырванными из контекста, не отражает реального положения вещей. Если бы в этот день автор поста посетил храм Пантелеимона Целителя, он бы увидел на службе порядка 50 человек в масках (исключительно постоянные прихожане), разместившиеся согласно разметке на расстоянии 1,5 метров друг от друга. На снимках, сделанных сверху, прекрасно видно, что дистанция соблюдается».

Отметим, настоятель храма архимандрит Димитрий (Байбаков) — врач, несколько лет проработавший на кафедре вирусологии, потому, по его словам, к соблюдению санитарных норм и правил на этом приходе особое отношение".

Русская линия