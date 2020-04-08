В Италии полиция оштрафовала и арестовала католического священника Доменико Чирильяно, вышедшего с Распятием на улицы, чтобы поддержать находящихся на карантине итальянцев…

Католический священник Доменико Чирильяно из города Рокка Империале (регион Калабрия на юге Италии) был оштрафован на 400 евро и подвергнут домашнему аресту на 14 дней за совершение Крестного хода с Распятием Христовым, сообщает сайт СПЖ со ссылкой на итальянское католическое издание «La Nuova Bussola Quotidiana».

По данным издания в шествии участвовали только священник и его помощник, которые соблюдали дистанцию, предписанную противоэпидемиологическими нормами. Оба были в масках.

О. Доменико Чирильяно рассказал, что он пронёс по городу Распятие, которое кровоточило в 1691 году и с тех пор всегда 30 марта использовалось для участия в Крестном ходе по улицам Рокка Империале.

Католический исповедник заявил, что не будет выплачивать штраф, потому что, по его мнению, «это только способ наказать Церковь». Священник рассказал, что он и его помощник «шли по городу с Распятием, а верующие открывали свои окна и двери, чтобы увидеть крест и принять благословение».

Уже во время Крестного хода двое полицейских подошли к нему и потребовали документы. Но, священник сказал, что он держит распятие, поэтому они должны забрать документы сами. После того, как они изъяли его удостоверение личности, священник продолжил шествие.

По возвращении в храм полицейские ждали его с удостоверением личности и полицейским протоколом, который он должен был подписать. В рапорте говорилось, что появление священника на публике не было мотивировано «рабочей ситуацией, или ситуацией необходимости, или по состоянию здоровья».

В нём также говорилось, что «нарушитель, настоятель прихода Пресвятой Богородицы, в течение получаса проводил демонстрацию/религиозное мероприятие в общественном месте, шествие, которое затронуло все улицы исторического центра Рокка Империале».

«Я пошёл с Распятием, чтобы благословить весь город, всех жителей Рокка Империале, включая полицию и мэра; именно Распятие должно защитить нас», — подчеркнул прелат.

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