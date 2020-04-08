Русская линия
Сводка новостей от 8 апреля 2020

«Именно Распятие должно защитить нас»
В Италии полиция оштрафовала и арестовала католического священника Доменико Чирильяно, вышедшего с Распятием на улицы, чтобы поддержать находящихся на карантине итальянцев…

Католический священник Доменико Чирильяно совершает Крестный ходКатолический священник Доменико Чирильяно из города Рокка Империале (регион Калабрия на юге Италии) был оштрафован на 400 евро и подвергнут домашнему аресту на 14 дней за совершение Крестного хода с Распятием Христовым, сообщает сайт СПЖ со ссылкой на итальянское католическое издание «La Nuova Bussola Quotidiana».

По данным издания в шествии участвовали только священник и его помощник, которые соблюдали дистанцию, предписанную противоэпидемиологическими нормами. Оба были в масках.

О. Доменико Чирильяно рассказал, что он пронёс по городу Распятие, которое кровоточило в 1691 году и с тех пор всегда 30 марта использовалось для участия в Крестном ходе по улицам Рокка Империале.

Католический исповедник заявил, что не будет выплачивать штраф, потому что, по его мнению, «это только способ наказать Церковь». Священник рассказал, что он и его помощник «шли по городу с Распятием, а верующие открывали свои окна и двери, чтобы увидеть крест и принять благословение».

Уже во время Крестного хода двое полицейских подошли к нему и потребовали документы. Но, священник сказал, что он держит распятие, поэтому они должны забрать документы сами. После того, как они изъяли его удостоверение личности, священник продолжил шествие.

По возвращении в храм полицейские ждали его с удостоверением личности и полицейским протоколом, который он должен был подписать. В рапорте говорилось, что появление священника на публике не было мотивировано «рабочей ситуацией, или ситуацией необходимости, или по состоянию здоровья».

В нём также говорилось, что «нарушитель, настоятель прихода Пресвятой Богородицы, в течение получаса проводил демонстрацию/религиозное мероприятие в общественном месте, шествие, которое затронуло все улицы исторического центра Рокка Империале».

«Я пошёл с Распятием, чтобы благословить весь город, всех жителей Рокка Империале, включая полицию и мэра; именно Распятие должно защитить нас», — подчеркнул прелат.

Русская линия

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«Именно Распятие должно защитить нас»
В Италии полиция оштрафовала и арестовала католического священника Доменико Чирильяно, вышедшего с Распятием на улицы, чтобы поддержать находящихся на карантине итальянцев...

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