Временный запрет на передачу России прав на Александровское подворье, который установил 8 апреля 2020 года Иерусалимский окружной суд, не повлияет на планы России добиться возвращения подворья в её собственность, заявил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, слова которого приводит Интерфакс.

Решение суда было принято в связи с подачей иска в отношении Израиля, России и инспектора регистрации недвижимости в Израиле от имени зарегистрированного в Мюнхене Православного общества Святой Земли, считающего себя преемником дореволюционного Императорского православного палестинского общества (ИППО). Адвокаты ПОСЗ уверяют, что в 1991 году суды Израиля и Нью-Йорка признали истца законным владельцем объекта, и сейчас Израиль не имеет права передавать подворье России.

В связи с этим Сергей Степашин напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз обсуждал вопрос передачи России подворья с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, это вновь было сделано в преддверии визита главы российского государства в январе. «Правительство Израиля обещало разобраться, но вот пока оно так и разбирается», — отметил председатель ИППО.

По его данным, накануне эта тема обсуждалась в беседе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с вице-премьером Израиля Зеэвом Элькиным.

Степашин напомнил, что Александровское подворье в своё время приобрёл Император Александр III, и оно принадлежало историческому ИППО. «Чем ценно это подворье? Кроме того, что это действительно намоленное место, там и домовый храм есть, это ещё порог Судных врат — через это место Иисуса вели на Голгофу. Пожалуй, можно сказать, что это третья по значимости святыня всего христианского мира», — заявил Степашин.

Несколько лет назад ИППО собрала и передала в Минюст Израиля документы, необходимые для регистрации Александровского подворья как собственности России. 1 марта ожидалась их выдача.

«Захватили сие хозяйство в своё время, после хрущевской сделки (т.н. „апельсиновая сделка“, в ходе которой правительство СССР продало Израилю историческую собственность России на Святой Земле — ИФ), некто Воронцов-Гофман, человек, который зарегистрировал Православное палестинское общество в Мюнхене. С какой стати интересно, Мюнхен представляет русское Православие? Ещё и американские товарищи подключились, там тоже нарисовалось новое общество, в Нью-Йорке зарегистрированное Палестинское православное», — рассказал Степашин.

Незадолго до регистрации подворья за Россией они, по его словам, подали в суд, чтобы регистрацию отменить. «На самом деле предмета суда, я как профессиональный юрист могу сказать, там нет, потому что мы никаких действий не предпринимали, а обратились в Минюст Израиля о том, чтобы они рассмотрели наши документы и приняли решение. Скорее всего, в суд подали господа Воронцов-Гофман и компания на министерство юстиции Израиля. Любопытно будет посмотреть, чем это всё закончится, тем более что никаких документов, подтверждающих за ними эту собственность, нет, несмотря на то, что 90 лет они там хозяйничают», — сказал Степашин.

Русская линия