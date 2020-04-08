В Офисе Президента Украины заявили, что смягчения карантина на Пасху на Украине не будет…

Владимир Зеленский: Карантин — это то, что нас спасает

8 апреля 2020 года в Киеве под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по ситуации на Украине в связи с распространением коронавируса. По итогам этого заседания было заявлено, что никакого смягчения карантина в стране в связи с празднованием Воскресения Христова не будет, сообщает СПЖ.

«Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учётом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращается домой на празднование», — заявили в Офисе Президента.

Власти также сослались на призыв сохранять жёсткость карантинных мер, который прозвучал со стороны Всемирной организации здравоохранения.

«Карантин — это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время», — отметил Зеленский.

Президент также заявил, что государство сделает всё, чтобы каждый мог отпраздновать Пасху дома.

Тем временем, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил властям свои предложения, направленные на обеспечение конституционного права на свободу вероисповедания во время карантина на Украине.

Религиозные деятели обращают внимание, что постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 года № 211 (с изменениями от 2 апреля) запрещено проведение всех массовых мероприятий, в том числе религиозных. При этом речь идёт только о массовых мероприятиях, а в разъяснении на Правительственном портале говорится, что «Правительство не закрывает церкви», сообщает Институт религиозной свободы.

Однако на местах представители государства и местных властей по-разному толкуют карантинные ограничения, иногда требуя полного закрытия храмов, что является нарушением статьи 35 Конституции Украины.

Для решения этих недоразумений и во избежание хаоса во время организации праздничных богослужений, ВСЦиРО предлагает правительству сделать уточнения и разъяснения к постановлению Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 года № 211. Кроме этого, Совет просит предоставить соответствующие разъяснения местным органам полиции и органам местной власти, чтобы обеспечить беспрепятственное совершение богослужений с соблюдением карантинных ограничений.

Среди прочего Совет церквей предлагает установить такой порядок организации богослужений на время карантина:

— богослужения и религиозные обряды не запрещены и могут производиться при условии соблюдения ограничения по их массовости (то есть разрешается находиться в храме или другом помещении религиозной организации до 10 человек совокупно из расчета 1 человек на 5 м. кв.);

— священнослужителей и лиц, привлеченных к организации богослужений и обеспечения их видеотрансляции, необходимо добавить к перечню лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом, а также личным или служебным автомобилем (в случае введения таких ограничений), с целью проезда до/из религиозного сооружения или иного помещения религиозной организации;

— священнослужители и лица, задействованные в организации богослужений и их видеотрансляции, имеют право подтверждать служебную цель своего передвижения до/из религиозного сооружения сопроводительным письмом на бланке религиозной организации или служебным удостоверением, выданным религиозной организацией;

— обеспечить право священнослужителей и лиц, задействованных в организации богослужений, свободного передвижения с целью проведения богослужений и обеспечения их видеотрансляции для верующих.

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