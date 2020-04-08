8 апреля 2020 года глава Почаевской городского совета Василий Бойко в интервью местным СМИ рассказал об эпидемиологической ситуации в Кременецком районе Тернопольской области Украины и сообщил, что в Свято-Успенской Почаевской Лавре не зафиксировано случаев заболеваний на коронавирус, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Таким образом глава Почаева опроверг информацию о том, что в обители якобы заразились паломники из Молдавии, о чём ранее писали некоторые СМИ. Василий Бойко напомнил, что в Почаеве коронавирус был обнаружен не у верующих, а у медработников. В Почаевской районной больницы с диагнозом коронавирус сейчас находятся 12 медиков, дома на самоизоляции — ещё 11.

«Контакта с другими людьми у них нет. Других заболеваний в Почаеве не обнаружено», — подчеркнул Василий Бойко.

Он, в частности, обратил особое внимание на то, что «среди братии монастырей — Свято-Успенская Почаевская Лавра и Свято-Духовский скит — также никаких симптомов не обнаружено, других каких-то жалоб на этот момент не поступало».

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