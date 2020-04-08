Дожди вызвали многочисленные оползни, которые разрушили многие дороги между монастырями. Монашествующие просят ввести на полуострове ЧП…

После признания Константинопольским Патриархом Варфоломеем украинских раскольников представители «ПЦУ» стали активно посещать Святую Гору Афон, где их начали принимать монашествующие ряда греческих монастырей. При этом большинство афонских обителей всё же отказались привечать раскольников, а представители ряда обителей даже заявили о готовности закрыть монастырские ворота перед схизматиками.

Понятно, что такие заявления вызывали явное недовольство Фанара, и до последнего времени казалось, что Патриарх Варфоломей может пойти на то, чтобы вместе с представителями «ПЦУ» лично посетит каждый афонских монастырь. Случись такое, что тогда было бы делать монахам? Не закрывать же ворота перед главой Константинопольского Патриархата, которого они поминают за каждой Божественной литургией?

Но Господь уберёг своих верных. Сначала по миру с удивительной скоростью стала распространяться коронавирусная инфекция, и Афон оказался полностью закрыт для паломников. А затем на Святую Гору обрушились небывалые ливни, которые вызвали многочисленные оползни, размывшие большинство дорог, соединяющих обители между собой.

В настоящее время монашествующие и гражданская администрация Афона просят власти Греции ввести чрезвычайное положение на полуострове, который серьёзно пострадал от стихии, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times.

За последние дни большая часть монастырей, скитов и келий были отрезаны друг от друга и от внешнего мира. Оползни разрушили даже фундаментальное шоссе, связывающее Дафни со столицей монашеской республики Кареей. Афонские старожили говорят, что не помнят, чтобы на Афон обрушивалась стихия такой силы.

Афонские монахи, с которыми связалось агентство ANA-MPA, также указали, что на полуострове сложилась «катастрофическая ситуация» и общий размер ущерба пока ещё не ясен. Представители греческого МЧС должны в ближайшее время отправиться на Афон, чтобы оценить масштабы бедствия.

В то же время, несмотря на непогоду, монахи прошли Крестным ходом с иконой Богородицы «Достойно есть» вокруг здания Протата — правительства Святой Горы, молясь о защите от пандемии коронавируса.

О духовных причинах постигшего Афон ненастья, на Святой Горе предпочитают не говорить. Во всяком случае, с внешними.

Русская линия