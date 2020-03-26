Власти Санкт-Петербурга запретили посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля, следует из постановления, опубликованного в четверг на сайте Смольного, сообщает Инетрфакс. Запрещено «посещение физическими лицами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций», говорится в документе.

В связи с этим руководительница Юридического управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) вынуждена была заявить, что данный запрет незаконен.

«Конституция России относит право на свободу совести к числу неотъемлемых прав человека и гражданина. Такие права, согласно Основному закону и закону о свободе совести, могут быть ограничены только федеральным законом, но не актами субъектов РФ. Поэтому можно сделать вывод, что тот акт, который был принят в Санкт-Петербурге, не соответствует Конституции», — заявила матушка Ксения.

Отвечая на вопрос, планирует ли Церковь оспорить распоряжение петербурских чиновников, представительница Патриархии заявила, что пока «таких планов у нас на сегодня нет». При этом игумения Ксения отметила, что данное решение руководства Петербурга касается не Церкви, а граждан и их прав, так как «никоим образом не регламентирует возможности религиозных организаций совершать богослужения».

О том, что власти Петербурга превысили свои служебные полномочия, говорит и то, что мэр Москвы Сергей Собянин, в отличие от чиновников Северной столицы, лишь призвал москвичей не посещать храмы в течение будущей недели, но оставил им законное право выбора.

Русская линия