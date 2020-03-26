В российской столице введены новые ограничения в связи с распространением коронавируса…

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился сегодня к жителям столицы в связи с введением новых ограничений на работу публичных заведений в столице из-за распространения коронавируса и, в частности, призвал москвичей в течение будущей недели не посещать храмы.

«Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность», — заявил Сергей Собянин.

В обращении указывается, что с 28 марта по 5 апреля 2020 г. вводятся дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей:

1. Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд.

2. Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.

Ещё раз повторю, продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений.

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости можно прочитать здесь.

3. Временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парка «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково».

4. Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских).

Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги — все они по-прежнему будут доступны.

Не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путём курьерской доставки.

5. Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее, очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов.

6. Временная отмена бесплатного проезда в общественном транспорте не коснется студентов, которые трудятся или являются волонтерами.

«Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но — поверьте — они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — заявил Собянин.

Русская линия