Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции с пониманием отнеслась к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам «воздержаться от посещения религиозных объектов», а также к мотивам, по которым эта рекомендация была дана, сообщает Патриархия.Ru.

Вместе с тем, в Русской Православной Церкви заявили, что не намерены отменять никаких богослужений в указанный период времени. «Пастырский долг духовенства будет в полном объёме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе», — отметили в комиссии.

«Для тех, кто, следуя рекомендации столичных и областных властей, примет решение остаться дома, будет организована регулярная трансляция богослужений, которая призвана принести этим людям утешение в нынешних исключительных условиях. Такая трансляция будет организована, в том числе, на телеканалах „Спас“, „Союз“ и в социальных сетях. Кроме того, некоторые приходы города Москвы уже организуют аудио- и видеотрансляцию богослужений», — говорится к комментарии.

В Церкви напомнили, что в храмах Москвы «организуется дежурство священников для неотложного исполнения просьб о причащении на дому прихожан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, которым предписано оставаться в своих домах».

Русская линия