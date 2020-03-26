Наместник Киево-Печерской лавры призвал верующих не унывать и усилить молитвы об избавлении Украины и всего мира от коронавируса…

Братия Киево-Печерской лавры продолжает молиться за весь украинский народ, оказывая посильную помощь всем, кто в ней нуждается, заявил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в комментарии изданию «Православный вестник», сообщает СПЖ.

«Мы подготовили места, чтобы, если, не дай Бог, будет сильная беда, в монастырях принимать больных — мы готовы, — сообщил иерарх. — Мы раздаём маски — нам люди дают и шьём сами, насколько хватает разума и материалов. <…> Сегодня в лавре уже постоянно проживают медсёстры, которые живут далеко от обители, сейчас завозим медицинские костюмы, перчатки — всем, чем можем, тем и служим».

По словам владыки, святая обитель «принимает записки, молится, показывает всем, что нужно объединяться». В ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского богослужения в Успенском соборе и Трапезном храме лавры будут транслироваться онлайн, «будет до 10 человек братии, которые будут служить, чтобы люди могли молиться». Также митрополит Павел сообщил, что ежедневно в Дальних и Ближних пещерах у мощей целителей служатся водосвятные молебны, «чтобы Господь сохранил нашу Украину, весь наш народ».

«Я ещё и ещё раз призываю вас, дорогие братья и сестры, к обдуманным поступкам. Не нужно бояться — как должно быть, так будет. Но нам нужно выполнять и медицинские указания, ими не нужно пренебрегать. <…> Давайте будем молиться, каждую минуту просить Господа об избавлении от этой страшной беды, чтобы дети не болели, чтобы Господь сохранил молодежь и людей старшего возраста. Это пример нашей любви, нашего единства и нашего взаимопонимания», — подытожил митрополит Павел.

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