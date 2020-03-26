Храм будет закрыт в течение одной недели, однако этот срок может быть продлён…

На фоне распространения коронавируса Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли на неделю. Об этом 25 марта 2020 года сообщил представитель ассамблеи католических ординариев Святой Земли Вади Абу Нассар, передаёт Корреспондент.net со ссылкой на агентство Reuters.

«Храм Гроба Господня будет закрыт с 17.00 среды. Конечно, церковные лидеры выразили понимание. Первоначальное понимание заключается в том, что указ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, как долго будет длиться этот кризис», − подчеркнул Абу Нассар.

По его словам, решение было принято после встречи между израильской полицией и церковными лидерами.

В настоящее время в храмах Святой Земли разрешается совершение богослужений только в присутствии незначительного числа верующих.

Впрочем, Израиля готовы ввести полную блокаду страны для предотвращения распространения коронавируса. В стране заражены более 2,3 тысячи человек, из них 5 скончались.

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