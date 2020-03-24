Русская линия
Сводка новостей от 24 марта 2020

Власти Кипра решили закрыть на две недели все храмы
Данное решение, как и в Греции, было принято без согласования с церковным священноначалием…

Карта КипраВ связи с эпидемией коронавируса все храмы на Кипре закрыты, начиная с 24 марта, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times.

Президент страны Никос Анастасиадис заявил вечером 23 марта о введении строгих мер, направленных на борьбу с болезнью. За образец взяты санитарные нормы, принятые во многих европейских странах.

В частности, власти Кипра запретили гражданам «посещать места религиозного культа — такие как церкви, мечети и прочие молитвенные дома».

Экстренные меры были введены с 6 утра 24 марта на срок до 13 апреля.

Реакция Кипрской Православной Церкви на данное решение властей до сих пор неизвестна, и, судя по всему, это решение было принято без согласования со священноначалием.

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