Митрополит Воскресенский Дионисий: Доступ в храмы будет ограничиваться только при введении властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом и посещения других публичных мест

24 марта 2020 года управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий направил всем епархиальным архиереям на территории Российской Федерации циркулярное письмо о принятии мер по противодействию угрозе распространения коронавирусной инфекции, в котором особо указывается, что Русская Православная Церковь в настоящее время не намерена закрывать свои храмы, сообщает Патриархия.Ru.

В документе указано, что епархиальным Преосвященным рекомендуется:

— сообщать региональным властям об уже осуществляемых мерах в рамках исполнения Инструкции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, утвержденной Священным Синодом 17 марта с.г. (журнал № 30);

— в случае издания официальных актов региональных властей принимать, исходя из пастырских соображений и заботы о людях, иные меры, не противоречащие строю церковной жизни (см., к примеру, циркулярное письмо первого викария Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве от 23 марта с.г. «О помощи прихожанам, находящимся в группе повышенного риска в связи с угрозой распространения в городе Москве коронавирусной инфекции»).

Также в циркулярном письме отмечается, что рабочей группой при Государственном Совете РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 20 марта с.г. было дано следующее поручение: «Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности».

В случае обращения по этому поводу от региональных властей епархиальным архиереям рекомендуется предложить главе субъекта Федерации вести проработку вопроса в непосредственном личном взаимодействии с ними (в митрополиях — через главу митрополии), имея при этом в виду положения законодательства Российской Федерации.

«Вопрос об ограничении доступа в храмы для присутствия за богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие», — подчеркивается в документе.

В случае возникновения дополнительных вопросов архиереям следует оперативно обращаться к управляющему делами Московской Патриархии.

Русская линия