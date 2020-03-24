Русская линия
Сводка новостей от 24 марта 2020

Митрополит Воскресенский Дионисий: Доступ в храмы будет ограничиваться только при введении властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом и посещения других публичных мест
Епархиальным архиереям на территории России направлено циркулярное письмо о принятии мер по противодействию угрозе распространения коронавирусной инфекции…

Митрополит Воскресенский Дионисий24 марта 2020 года управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий направил всем епархиальным архиереям на территории Российской Федерации циркулярное письмо о принятии мер по противодействию угрозе распространения коронавирусной инфекции, в котором особо указывается, что Русская Православная Церковь в настоящее время не намерена закрывать свои храмы, сообщает Патриархия.Ru.

В документе указано, что епархиальным Преосвященным рекомендуется:

— сообщать региональным властям об уже осуществляемых мерах в рамках исполнения Инструкции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, утвержденной Священным Синодом 17 марта с.г. (журнал № 30);

— в случае издания официальных актов региональных властей принимать, исходя из пастырских соображений и заботы о людях, иные меры, не противоречащие строю церковной жизни (см., к примеру, циркулярное письмо первого викария Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве от 23 марта с.г. «О помощи прихожанам, находящимся в группе повышенного риска в связи с угрозой распространения в городе Москве коронавирусной инфекции»).

Также в циркулярном письме отмечается, что рабочей группой при Государственном Совете РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 20 марта с.г. было дано следующее поручение: «Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности».

В случае обращения по этому поводу от региональных властей епархиальным архиереям рекомендуется предложить главе субъекта Федерации вести проработку вопроса в непосредственном личном взаимодействии с ними (в митрополиях — через главу митрополии), имея при этом в виду положения законодательства Российской Федерации.

«Вопрос об ограничении доступа в храмы для присутствия за богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие», — подчеркивается в документе.

В случае возникновения дополнительных вопросов архиереям следует оперативно обращаться к управляющему делами Московской Патриархии.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Воскресенский Дионисий: Доступ в храмы будет ограничиваться только при введении властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом и посещения других публичных мест
Епархиальным архиереям на территории России направлено циркулярное письмо о принятии мер по противодействию угрозе распространения коронавирусной инфекции...

Распоряжением Святейшего Патриарха
Образована рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции...

По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия
Во всех храмах УПЦ будут сугубо молиться о врачах, которые борются с распространением коронавируса...

Этот день в Русской истории
Сегодня был утверждён Устав Русского Народного Союза им. Михаила Архангела...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика