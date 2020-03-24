Протоиерей Андрей Ткачев: Все те, кто боится молиться, Причащаться, иконы целовать, чтоб даже духу вашего в храме не было, без вас обойдёмся! Сидите дома, а смелый — иди в храм!

Протоиерей Андрей Ткачёв удивил прихожан своим необычным видом. Воскресную проповедь в храме Святителя Василия Великого в Зайцеве он начал в противогазе. Судя по дальнейшему развитию событий, отец Андрей наглядно показал верующим, как нужно правильно относиться к вирусобесию и нагнетаемой провокаторами панике вокруг коронавируса, сообщает телеканал «Царьград».

Тем самым отец Андрей со свойственным ему прекрасным чувством юмора и умением иронизировать над навязываемой нам массовой паникой из-за коронавируса наглядно показал, как правильно нужно реагировать на всё, что происходит сегодня вокруг распространения вируса.

Обратившись к верующим, отец Андрей снял противогаз и улыбнулся всем присутствующим в храме, которые, судя по реакции, шутку священнослужителя хорошо поняли.

«Чтоб вы так ржали над этими бесовскими гадостями всю жизнь», — тут же отозвался на реакцию верующих протоиерей Андрей Ткачёв, разгромив в своей проповеди провокаторов, нагнетающих истерию в СМИ и Сети.

Ранее в передаче «Святая правда» отец Андрей призвал верующих к трезвости и мужеству:

«Я вынужден говорить про психическую болезнь, про эту истерию вокруг этого коронавируса. Мы, конечно, поумираем все, рано или поздно, но 100 процентов большинство из нас не от коронавируса. Ну, что вам сказать на эту тему? Во-первых, тут есть некоторые церковные моменты. Говорят: а как же мы будем Причащаться? А как же там то да сё? Что сказать, трус не играет в хоккей, и если у тебя вера такова, что ты боишься Причащаться или в храм Божий боишься прийти, или помазаться боишься, или к иконе приложиться, твоё место не в храме! Сиди дома, пей чай с баранками и не лезь туда, где ты боишься. Потому что есть такая заповедь в Святой Библии, она касается всех трусов: если будет битва, то военачальник должен выйти перед лицом войска и сказать «кто из вас боязлив и имеет робкое сердце, выйди вон и иди отсюда». Потому что один трус потом перепугает половину войска, как начнёт потом паниковать и орать так все вместе и перепугаются. Страх заразен, он имеет цепную реакцию. Поэтому все те, кто боится молиться, Причащаться, иконы целовать, в храме собираться, чтоб вас даже духу не было в храме! Без вас обойдёмся! Дома сидите, значит, там читайте что-нибудь, если у вас вера есть и желание душу насытить чем-то и всё.

Что же касается всего остального, то нынешний вирус — это не самая большая беда в нашей жизни. <…> Мы же с вами должны лишний раз убедиться, насколько лжива, непрочна, слаба, подвержена миллиарду условностей и опасностей наша хвалёная защищённая цивилизация. Все наши ватерклозеты, все наши ракеты и самолёты, все наши телефоны, магазины — это всё мусор. Как только человеку издалека зазвенел колокольчиком страх смерти, так ему всё становится страшно. Все уже боятся здороваться, боятся обниматься, боятся целоваться, боятся в храме молиться. Слушайте, это такая красивая вещь, такая панорама нашего в общем сами знаете чего.

Ещё раз говорю. Всё, кто боится, в храм не ходите! Вы в храме не нужны! Пусть будет дома у вас храм, там будет Евангелие, земные поклоны, молитва Ефрема Сирина и домашние великопостные богослужения мирским чином читаемые. А в храм пусть ходят только те, кто смелый и никого не боится. Понятно?! Смелый и ничего не боишься, иди в храм! Все, кто боится, — сядьте дома! <…> Всё это скоро закончится, закончится гораздо лучше, чем вы думаете, и нам всем будет стыдно в очередной раз за то, что мы с вами такие маловеры и так подвластны искушениям из телевизора".

Русская линия