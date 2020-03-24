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Сводка новостей от 24 марта 2020

Распоряжением Святейшего Патриарха
Образована рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции…

Патриаршие символыРаспоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 23 марта 2020 года образована Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает Патриархия.Ru.

В состав рабочей группы включены:

— управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий — председатель;

— председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон;

— заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва;

— секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков;

— председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов;

— заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов;

— личный секретарь Патриарха Московского и всея Руси архимандрит Алексий (Туриков);

— руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега);

— председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда.

Рабочая группа создана в том числе для взаимодействия с органами государственной власти, осуществляющими полномочия в области противодействия распространению коронавирусной инфекции. Осуществлять такое взаимодействие поручено управляющему делами Московской Патриархии митрополиту Воскресенскому Дионисию и председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойде.

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