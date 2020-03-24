Распоряжением Святейшего Патриарха Образована рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции… Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 23 марта 2020 года образована Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает Патриархия.Ru. В состав рабочей группы включены: — управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий — председатель; — председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон; — заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва; — секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков; — председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов; — заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов; — личный секретарь Патриарха Московского и всея Руси архимандрит Алексий (Туриков); — руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега); — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда. Рабочая группа создана в том числе для взаимодействия с органами государственной власти, осуществляющими полномочия в области противодействия распространению коронавирусной инфекции. Осуществлять такое взаимодействие поручено управляющему делами Московской Патриархии митрополиту Воскресенскому Дионисию и председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойде. Русская линия





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