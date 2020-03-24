Образована рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции…
Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 23 марта 2020 года образована Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает Патриархия.Ru.
В состав рабочей группы включены:
— управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий — председатель;
— председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон;
— заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва;
— секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков;
— председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов;
— заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов;
— личный секретарь Патриарха Московского и всея Руси архимандрит Алексий (Туриков);
— руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега);
— председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда.
Рабочая группа создана в том числе для взаимодействия с органами государственной власти, осуществляющими полномочия в области противодействия распространению коронавирусной инфекции. Осуществлять такое взаимодействие поручено управляющему делами Московской Патриархии митрополиту Воскресенскому Дионисию и председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойде.