Русская линия
Сводка новостей от 24 марта 2020

По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия
Во всех храмах УПЦ будут сугубо молиться о врачах, которые борются с распространением коронавируса…

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский)По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на сугубой ектении за Божественной литургией на протяжении периода карантина на Украине во всех храмах канонической Церкви будут сугубо молиться о медицинских работниках, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Соответствующий циркуляр в дополнение к письму от 18.03.2020 относительно усиленной молитвы в условиях распространения коронавируса COVID-19 был отправлен всем епархиальным Преосвященным 24 марта 2020 года.

Отмечается, что усиленную молитву необходимо возносить о «медицинских работниках, которые самоотверженно и неутомимо борются с распространением инфекции и спасают человеческие жизни»:

«Призри Владыко Человеколюбче на жертвенный подвиг врачей наших, посли им здравие непоколебимое, силу и крепость духа, мудрость к совершению трудов во благо народа нашего и сотвори чрез них исцеление страждущим рабом Твоим, прилежно молим Ти ся, скоро услыши и помилуй».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Протоиерей Андрей Ткачев: Все те, кто боится молиться, Причащаться, иконы целовать, чтоб даже духу вашего в храме не было, без вас обойдёмся! Сидите дома, а смелый — иди в храм!
Известный православный проповедник считает, что очень многим верующим вскоре может стать стыдно за своё маловерие в связи с коронавирусом...

Митрополит Воскресенский Дионисий: Доступ в храмы будет ограничиваться только при введении властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом и посещения других публичных мест
Епархиальным архиереям на территории России направлено циркулярное письмо о принятии мер по противодействию угрозе распространения коронавирусной инфекции...

Распоряжением Святейшего Патриарха
Образована рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции...

По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия
Во всех храмах УПЦ будут сугубо молиться о врачах, которые борются с распространением коронавируса...

Власти Кипра решили закрыть на две недели все храмы
Данное решение, как и в Греции, было принято без согласования с церковным священноначалием...

Этот день в Русской истории
Сегодня был утверждён Устав Русского Народного Союза им. Михаила Архангела...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика