|Сводка новостей от 24 марта 2020
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Протоиерей Андрей Ткачев: Все те, кто боится молиться, Причащаться, иконы целовать, чтоб даже духу вашего в храме не было, без вас обойдёмся! Сидите дома, а смелый — иди в храм!
Митрополит Воскресенский Дионисий: Доступ в храмы будет ограничиваться только при введении властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом и посещения других публичных мест
Распоряжением Святейшего Патриарха
Власти Кипра решили закрыть на две недели все храмы
Этот день в Русской истории