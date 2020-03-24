Во всех храмах УПЦ будут сугубо молиться о врачах, которые борются с распространением коронавируса…

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на сугубой ектении за Божественной литургией на протяжении периода карантина на Украине во всех храмах канонической Церкви будут сугубо молиться о медицинских работниках, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Соответствующий циркуляр в дополнение к письму от 18.03.2020 относительно усиленной молитвы в условиях распространения коронавируса COVID-19 был отправлен всем епархиальным Преосвященным 24 марта 2020 года.

Отмечается, что усиленную молитву необходимо возносить о «медицинских работниках, которые самоотверженно и неутомимо борются с распространением инфекции и спасают человеческие жизни»:

«Призри Владыко Человеколюбче на жертвенный подвиг врачей наших, посли им здравие непоколебимое, силу и крепость духа, мудрость к совершению трудов во благо народа нашего и сотвори чрез них исцеление страждущим рабом Твоим, прилежно молим Ти ся, скоро услыши и помилуй».

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