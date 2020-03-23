Правящий архиерей Волоколамска выступил с резкой критикой в адрес Троице-Сергиевой лавры и других монастырей и храмов за их нежелание менять чин Причащения…

Глава Отдела внешних церковных связей и правящий архиерей Волоколамска митрополит Иларион посчитал для себя возможным выступить в СМИ с резкой критикой духовенства и целого ряда монастырей Русской Православной Церкви за их нежелание менять чин Причащения из-за короновируса, сообщает Интерфакс.

Владыка Иларион привык регулярно давать интервью журналистам по всякого рода поводам, и, видимо, забыл, что он является правящим архиереем Волоколамска, а не всех русских храмов и монастырей. Ответственность перед Богом глава ОВЦС будет нести за свою волоколамскую паству, а не за Троице-Сергиеву лавру, насельников которой он решил обвинить в безответственности и совершении церковных преступлений.

«Если где-то какие-то люди, настоятели храмов или монахи рассылают всякие сообщения о том, что, мол, у нас всё как прежде, и никаких мер предосторожности не принимается, потому что мы верующие, и полагаемся на Бога, то все эти заявления являются, по меньшей мере, безответственными, а если говорить на церковном языке, то они являются преступными. Потому что они демонстрируют, во-первых, пренебрежение к воле священноначалия, а во-вторых, пренебрежение к людям», — сказал митрополит Иларион после службы в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке.

По его словам, Церковь не сомневается в том, что в Таинстве Причастия «присутствует сам Бог», однако «Святые Тайны преподаются верующим в сосудах, которые не защищены полностью от того, чтобы через них могло передаться какое-то заражение». Именно поэтому, добавил волоколамский архиерей, принимаются меры «дезинфекции священных сосудов», особые меры предосторожности при Причащении.

О том, почему Синод принял решение «дезинфицировать священные сосуды» верующие прекрасно осведомлены, но доверяют в таких духовных вопросах более своим духовникам, чем архиерею, руководящему церковной жизнью в Волоколамске и ответственному за внешние церковные связи Церкви, где наблюдаются куда более худшие проблемы, чем коронавирус.

Если бы митрополит Волоколамский Иларион обладал хоть частью того духовного авторитета, коим обладают монашествующие Троице-Сергиевой Лавры, возможно, его вмешательство в дела других епархий, находящихся под водительством других архиереев, отчасти было бы оправдано. Но духоносным старцем владыка, к сожалению, не является, и поэтому ему стоило бы заниматься теми делами, которые были поручены ему Синодом, а не смущать своими обвинениями верующих и своих собратьев архиереев. Ведь даже принятые «Инструкции» могут быть применимы в епархиях Русской Православной Церкви только по благословению правящего архиерея, который и даст за это ответ на Страшном Суде.

Русская линия