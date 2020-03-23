На греческого архипастыря возбудили дело в связи с тем, что он ослушался светских властей, запретивших из-за коронавируса все богослужения…

21 марта 2020 года стало известно, что власти греческого города Китира отдали распоряжение об аресте митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима (Стергиулиса) за совершение им богослужения, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Lifo.gr.

По данным издания, митрополит Кифирский Серафим был арестован после того, как совершил Литургию в кафедральном Крестовоздвиженском соборе вопреки решению властей, запретивших на территории страны все религиозные службы из-за коронавируса.

Более того, как подчеркивают в издании, двери храма были открыты для всех желающих, а перед богослужением звучал колокольный звон.

Действия владыки «взбудоражили общественное мнение и вызвали гнев мэра» Стратоса Хархалакиса, заявившего, что «никто не может быть выше закона».

Митрополит Серафим, прибыв в полицейский участок острова, сообщил полиции, что он ещё не получил распоряжение, отправленное Архиепископом Афинским Иеронимом. В конечном итоге, владыку, по распоряжению Генерального прокурора, отпустили, возбудив против него дело.

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