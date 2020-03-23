Безбожники обвинили Церковь в том, что верующие якобы разносят коронавирус, причащаясь из одной Чаши во время Литургии…

23 марта 2020 года Синод Сербской Православной Церкви опубликовал заявление в связи с прозвучавшей в адрес Церкви клеветой о нарушении требований коронавирусного карантина, сообщает СПЖ.

«Заинтересованные граждане (мы, к сожалению, не можем сказать, о каких господах говорим) обвиняют нас в том, что верующие причащаются из одной Чаши традиционным способом, который применялся в течение двух тысяч лет, — гласит текст опубликованного на сайте Сербской Церкви заявление. — Они объявляют это нарушением обязательных инструкций государственных органов, что является чистой ложью, поскольку государство не занимается или не может иметь дело с содержанием и чином совершения Святой Литургии и других церковных служб».

В заявлении обратили внимание, что чин совершения Литургии — это исключительно вопрос внутреннего или автономного церковного порядка и законодательства, «которое государство признает действительным, законным и законным в публично-правовой сфере». Члены Синода подчеркнули, что духовенство и верующие соблюдают во время богослужений все карантинные требования — верующие перед храмом и вокруг него стоят на установленном нормами ВОЗ расстоянии друг от друга, в храме находится не более 5 человек.

В заявлении обратили внимание общества на то, что для верующих самое важное и самое святое — это Таинство Евхаристии (Причащения). «Мы вновь призываем всех наших верующих последовательно и ответственно применять все меры, предписанные для этого трудного периода, особенно для входа в святые храмы», — заключили иерархи Сербской Церкви.

Русская линия