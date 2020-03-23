В обители опровергли ложные сообщения украинских СМИ о том, что в монастыре якобы заразились паломники из Молдавии…

Братия Свято-Успенской Почаевской Лавры во главе с наместником митрополитом Владимиром опубликовала комментарий по поводу ложной информации, которую распространили украинские СМИ относительно заражения коронавирусом в обители, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сообщаем вам, что в нашей святой обители богослужения совершаются согласно Уставу, случаев заражения коронавирусом не зафиксировано», — говорится в обращении.

Некоторые украинские издания распространили информацию со ссылкой на президента Молдовы Игоря Додона «о четырёх паломников из Молдовы, которые посещали Почаевскую Лавру и вернулись домой инфицированы этим вирусом».

«Но никаких ссылок не приводится на официальные информационные ресурсы Президента или другие органы власти Молдовы. Журналистам, которые спешат распространять такие новости без надлежащей проверки, напоминаем про такие понятия, как совесть и ответственность, — отметили в Лавре. — Подача новостей, касающихся религиозной жизни в таком контексте, не остановит верующих людей от посещения богослужений, а наоборот, усилит недовольство и недоверие к власти, так как люди будут считать, что это власть таким образом пытается влиять на сознание людей, препятствуя им посещать храмы».

Кроме того братия святой обители отметила, что из-за введённых запретов многие «не смогут посетить свою любимую Почаевскую Лавру в этот Великий Пост», но у каждого остается возможность «молиться на том месте, где каждый из нас находится, и поддерживать друг друга и словом, и делом во время этих испытаний».

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