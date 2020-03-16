Российская экономика испытывает двойной удар: от снижения цен на нефть и от сокращения рынков сбыта из-за коронавируса, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

«Россия находится в достаточно специфическом положении по сравнению с другими странами, поскольку мы испытываем двойной удар и шок: от снижения мировых цен с примерно $ 65 [за баррель] ещё в начале года до $ 35 за баррель. На нас влияет нестабильность мировых финансовых рынков, в том числе европейского как нашего крупнейшего торгового партнёра, на нас влияет также сокращение ряда традиционных рынков сбыта — это касается и Китая, и Европы» — сказал Белоусов на заседании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса в РФ.

По его словам, в рамках первоочередных мер, разработанных правительством, акцент сделан на поддержку прежде всего населения и уязвимых секторов экономики. «Этот план первоочередных мероприятий включает в себя 47 мероприятий, из которых 35 носит сверхоперативный характер, они должны быть реализованы уже в течение ближайших 10 дней», — сказал первый вице-премьер.

Правительство сформирует новый перечень системообразующих предприятий, которые смогут получать в случае необходимости господдержку в приоритетном порядке. «Общесистемные меры, прежде всего, связаны с формированием перечня системообразующих предприятий. Мы такой перечень разрабатывали в 2008—2009 годах во время кризиса, и в 2014 году. Сейчас кризиса нет, но новый перечень мы сочли необходимым разработать, обновить. Эти предприятия будут находиться под особым контролем», — сказал Белоусов.

По его словам, создана специальная комиссия, куда такие системообразующие предприятия и компании в случае необходимости в связи с распространением коронавируса смогут обратиться и «получить оперативно поддержку в части реструктуризации кредитов и задолженностей». Кроме того, такого рода предприятия могут также обратиться за прямым субсидированием со стороны государства для поддержки в условиях пандемии.

«Это и введение так называемого форс-мажора по госзакупкам и по некоторым видам возврата валюты в тех случаях, когда импортирующие за рубежом российские товары (иностранные компании — прим. ред.) не имеют возможности оперативно заплатить российским компаниям. И это формирование необходимого финансового резерва для покрытия этих мер, которые мы предусмотрели. Мы исходим из того, что суммы примерно в 300 млрд рублей пока должно хватить», — сказал первый вице-премьер.

Сворачивание банками кредитных линий для отраслей, пострадавших из-за коронавируса, является недопустимым, добавил первый вице-премьер. «Предусмотрены, хочу обратить на это особое внимание, меры, связанные с недопущением свертывания открытых кредитных линий банков. Потому что у нас уже есть примеры, когда банки пытаются использовать сложное положение отдельных компаний в этих отраслях, чтобы сокращать кредитные линии. Это недопустимо», — сказал Белоусов.

По его словам, к секторам экономики, которые оказались в зоне риска, относятся туризм, строительство, в котором занято большое количество иностранных рабочих, а также сфера отдыха, развлечений и ряд других отраслей. «Мы вместе с Центральным банком договорились о действиях, которые будут здесь реализованы», — добавил он.

Белоусов добавил, что в сфере поддержки МСП правительство предусмотрело большое количество мер, в том числе мораторий на проведение проверок за исключением случаев, когда возникает риск для жизни и здоровья граждан.

«Это меры по расширению доступа МСП к льготным кредитам, предоставление отсрочки по уплате процентов и прямое субсидирование процентных ставок в размере полпроцента рыночной ставки. Это отсрочки арендных платежей в том случае, если аренда осуществляется в части государственного или муниципального имущества», — отметил Белоусов.

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