В разгар пандемии коронавируса и избирательной кампании в США Дональд Трамп решил совершить в Германии сделку в духе своего любимого лозунга «Америка прежде всего». В воскресенье и понедельник, 15−16 марта, эта история наделала немало шума в немецких СМИ и социальных сетях, и эксперты предполагают, что она будет иметь серьёзные политические последствия, сообщает «Немецкая волна».

3 марта хозяин Белого дома вместе с вице-президентом Майком Пенсом и членами возглавляемого им штаба по борьбе против COVID-19 встретился с руководителями фармацевтических и биотехнологических компаний. Среди приглашенных топ-менеджеров был и глава немецкой фирмы Curevac американец Даниэль Маникелла. Там ему сделали предложение, от которого он, похоже, не смог отказаться.

Как сообщает «Немецкая волна», биотехнологическая фирма Curevac интенсивно работает сейчас над созданием вакцины от вируса SARS-CoV-2. По её собственным данным, она уже в начале лета сможет приступить к клиническим испытаниям этого многообещающего средства. При благоприятном развитии событий прививка могла бы быть готова к осени. Более того, компания сообщает, что располагает сертифицированным в декабре 2019 года оборудованием, которое «за один производственный цикл может выпускать до десяти миллионов ампул с вакциной».

И вот в Вашингтоне американскому руководителю этой немецкой фирмы сделали предложение организовать продажу компании (речь, по некоторым данным, шла об 1 миллиарде долларов) или хотя бы обеспечить Соединенным Штатам эксклюзивные права на вакцину и технологию её изготовления. Дональд Трамп, как узнала немецкая газета Welt am Sonntag, захотел иметь вакцину «только для США».

Надо ли говорить, что американцы готовы были выложить огромные средства за кота в мешке, ведь никакой вакцины ещё не создано, и есть только заявления о том, что в будущем это средство появится. Но само по себе поведение американцев серьёзно возмутило всю Европу, а в Германии предложение Трампа вызвало шок с негодованием одновременно.

В результате немецкие власти заявили, что не отдадут Трампу будущую вакцину и сами, если надо полностью выкупят Curevac.

Издания медиагруппы Funke опубликовали 16 марта интервью с министром иностранных дел ФРГ Хайко Масом, в котором он заявил, что «этот вирус мы сможем победить только совместно, а не друг против друга». Немецкие ученые, указал он, занимают ведущие позиции в деле разработки лекарств и вакцин, сотрудничая при этом со специалистами во всем мире. «Мы не можем допустить, чтобы кто-то пытался эксклюзивно завладеть результатами их научных исследований», — подчеркнул глава МИД.

Аналогично ещё в воскресенье вечером на телеканале ARD высказался министр экономики Германии Петер Альтмайер. Он жёстко заявил, что «Германия не распродаётся».

В результате спустя всего неделю после встречи с американским президентом Даниэль Маникелла вынужден был подать в отставку и вместо него председателем правления компании вновь стал её создатель биолог Ингмар Хёрр. На отставке настоял 79-летний миллиардер Дитмар Хопп, один из самых богатых и известных немецких предпринимателей.

Хопп также заявил, что Curevac не отдаст США эксклюзивные права на средство против COVID-19. «Если нам, как я надеюсь, скоро удастся разработать действенную вакцину против коронавируса, применять её для защиты людей надо будет не регионально, а солидарно по всему миру», — подчеркнул миллиардер. И добавил, что он был бы рад, если бы такая помощь пришла к людям из Германии благодаря его многолетним инвестициям.

Русская линия