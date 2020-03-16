Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Бог попускает нам испытания не за наши достоинства, а за наши грехи. И чтобы избавиться от этого испытания, мы должны сказать: «Господи, прости меня, я грешен»

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих не пренебрегать санитарными нормами, которые предписывают власти, но самое главное — не забывать о сугубой молитве во время таких напастей и думать больше о своих грехах и покаянии. Такие духовные наставления в связи с распространением коронавируса Блаженнейший Митрополит Онуфрий дал во время своей воскресной проповеди 15 марта 2020 года, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архипастырь напомнил, что человечество и Церковь, увы, не впервые сталкивается с подобными напастями. «Много людей спрашивают: что делать? как себя вести? Вы знаете, что Церковь встречает такие трагедии не впервые. В истории Церкви много раз были различные эпидемии, холеры, дизентерии и т. д.», — напомнил он.

Блаженнейший владыка призвал паству не пренебрегать санитарными нормами, установленными ответственными органами. «В такие времена Церковь всегда призывала людей сохранять санитарные нормы, — сказал Предстоятель, — и мы не должны пренебрегать ими. Мы должны использовать санитарные нормы, себя оберегать от какого-то простого, элементарного влияния на нас этого микроба».

Однако даже самое тщательное соблюдение санитарных норм само по себе не всегда сможет уберечь человека от угрозы. Самым главным в такое время для верующего человека остаются молитва и покаяние.

«Если мы будем молиться, будем просить Бога, будем каяться в своих грехах, то мы уничтожим эту болезнь, — убеждён Его Блаженство. — Поэтому самое главное в этом, даже не столько санитарные нормы, сколько молитва и покаяние».

Он подчеркнул, «что Бог попускает нам испытания не за наши достоинства, а за наши грехи. И чтобы избавиться от этого испытания, чтобы его перенести достойно, мы должны сказать: „Господи, прости меня, я грешен. Я согрешил и виноват и достоин наказания, но прошу тебя, Господи, помилуй меня по великой Твоей милости“. Это есть то, что может помочь всем нам преодолеть это искушение, это испытание, которое сегодня нас настигла».

«Пусть Господь, по молитвам преподобных отцов Печерских, память которых мы сегодня совершаем, помогает нам жить в покаянии, в посте, в добрых делах, и молиться Богу, чтобы Бог простил нам наши грехи, чтобы на нас была Божья благодать в этой земной жизни и в жизни вечной», — пожелал Митрополит Онуфрий.

Русская линия