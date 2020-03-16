Поправки к Конституции России, предложенные президентом страны Владимиром Путиным, соответствуют Основному закону. С таким заключением Конституционный суд РФ выступил в понедельник, 16 марта. Заключение не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно после его официального опубликования, сообщает «Немецкая волна».

Российский парламент 11 марта одобрил пакет нововведений в Конституцию, инициированный президентом. Среди прочего, они предусматривают обнуление президентских сроков для Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост президента страны.

Всенародное голосование по поправкам пройдёт 22 апреля. Его итоги не будут иметь юридической силы и станут своего рода большим социальным опросом.

По сведениям «Левада-центра», большинство россиян (около 25%) готовы проголосовать за внесение нововведений в Основной закон, при этом каждый десятый намерен проголосовать против (10%). Значительная часть россиян заявляют, что готовы проголосовать за Путина, если он вновь выдвинет свою кандидатуру на пост президента.

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