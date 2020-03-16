Русская линия
Сводка новостей от 16 марта 2020

Паника вокруг коронавируса может дорого обойтись России
Российское правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики, которая серьёзно пострадает от пандемии…

Михаил МишустинВ правительстве России не скрывают, что российская экономика понесёт существенные потери от ситуации, которая развивается в связи с распространением коронавируса на весь мир. И чтобы ситуации не стала критической, власти готовят меры по поддержке бизнеса, сообщает РИА Новости.

Решение о реализации мер примут после проработки. Так, кабмин рассматривает возможность авансировать обязательные платежи, пенсии и другие социальные выплаты.

Обсуждаются варианты введения налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей, квартальной отсрочки для малого и среднего бизнеса, а также установления нулевой ввозной пошлины на лекарства.

Также в кабмине мониторят ситуацию на рынке труда в регионах. Поручено зарезервировать в бюджете средства для субъектов Федерации на социальные выплаты безработным.

Коронавирус могут признать форс-мажором при исполнении госконтрактов.

В списке также есть пункт об увеличении ассигнований на кредиты субъектам при условии реализации ими «региональных планов обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности».

Помимо этого, правительство прорабатывает меры для обеспечения нужного объема средств индивидуальной защиты и материалов для производства тест-систем на коронавирусную инфекцию.

В России могут запретить мероприятия с участием больше тысячи человек, в том числе международные спортивные соревнования.

Кроме того, правительство может продлить школьные каникулы.

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