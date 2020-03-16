Российское правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики, которая серьёзно пострадает от пандемии…

В правительстве России не скрывают, что российская экономика понесёт существенные потери от ситуации, которая развивается в связи с распространением коронавируса на весь мир. И чтобы ситуации не стала критической, власти готовят меры по поддержке бизнеса, сообщает РИА Новости.

Решение о реализации мер примут после проработки. Так, кабмин рассматривает возможность авансировать обязательные платежи, пенсии и другие социальные выплаты.

Обсуждаются варианты введения налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей, квартальной отсрочки для малого и среднего бизнеса, а также установления нулевой ввозной пошлины на лекарства.

Также в кабмине мониторят ситуацию на рынке труда в регионах. Поручено зарезервировать в бюджете средства для субъектов Федерации на социальные выплаты безработным.

Коронавирус могут признать форс-мажором при исполнении госконтрактов.

В списке также есть пункт об увеличении ассигнований на кредиты субъектам при условии реализации ими «региональных планов обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности».

Помимо этого, правительство прорабатывает меры для обеспечения нужного объема средств индивидуальной защиты и материалов для производства тест-систем на коронавирусную инфекцию.

В России могут запретить мероприятия с участием больше тысячи человек, в том числе международные спортивные соревнования.

Кроме того, правительство может продлить школьные каникулы.

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