В Подгорице и целом ряде других городов Черногории вновь прошли многочисленные Крестные ходы в защиту Сербской Православной Церкви…

В Черногории вот уже третий месяц проходят массовые Крестные ходы, призванные защитить Сербскую Православную Церковь от гонений черногорских властей. Не стал исключением и сегодняшний день — 12 марта десятки тысяч верующих собрались на молитву у кафедрального собора Воскресения Христова и затем прошли улицам Подгорицы, сообщает сайт Черногорской епархии.

Возглавил Крестный ход викарий Черногорско-Приморской митрополии, настоятель Цетинского монастыря епископ Диоклийский Мефодий.

К собравшимся обратился священник Ненад Илич, который заявил, что Крестные ходы в Черногории давно переросли свою причину и о них теперь знает весь мир. «Мы победим, потому что мы знаем, что для того, чтобы сохранить святыни, мы должны сохранить святость каждого из нас», — отметил отец Ненад.

«Вы показываете, что людьми нельзя манипулировать при помощи политики и управлять маркетологами. Вы обнаружите, что народ может сохранять контроль над любыми властями», — добавил священник.

В свою очередь, преподаватель Цетинской семинарии протоиерей Гойко Перович заявил крестоходцам:

«Нам говорят, что мы безумцы, среди нас одни дураки и сумасшедшие. Но если мы и безумны для мира сего, то только Христа ради. Мы можем ходить Крестными ходами столько, сколько нужно. Мне некоторые говорят, что не стоит проводить Крестные ходы летом, потому что начнётся туристический сезон. Но я скажу так: летом наши шествия станут самой большой туристической достопримечательностью Черногории. Пусть весь мир видит, как маленькая Черногория защищает свои святыни».

Многотысячные шествия прошли 12 марта не только в Подгорице, но в других черногорских городах, таких как Плевл, Беран, Никшич, Биело-Поле, Бар, Тиват и Герцег-Нови и других.

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