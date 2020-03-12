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Сводка новостей от 12 марта 2020

В УПЦ продолжают возвращаться клирики, уклонившиеся в раскол
В Овруцкой епархии УПЦ принес покаяние и вернулся в лоно канонической Церкви диакон Георгий Шевчук…

В Овруцкой епархии УПЦ принес покаяние и вернулся в лоно канонической Церкви диакон Георгий Шевчук10 марта 2020 года в кафедральном соборе г. Коростень Житомирской области Украины в присутствии митрополита Овручского и Коростенского Виссариона и пяти священников, диакон Георгий Шевчук принёс покаяние в связи с пребыванием в расколе (в «УПЦ КП») и был принят в состав канонической УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мы с миром и любовью принимаем тебя, — сказал владыка, — и радуемся твоему возвращению в Святую Христовую Церковь, которую в Украине возглавляет Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий».

Как отметил в своем покаянном письме диакон, прихожане также изъявили желание вернуться в лоно канонической Церкви и написали покаянное письмо на имя управляющего епархией.

По словам отца Георгия, он убедился, что в «УПЦ КП» «главный акцент делается на политику, а не на спасение души», и «ПЦУ», в которую его агитировали перейти, «занимается политиканством, разжигает вражду и ненависть». «Я не хочу быть ни в филаретовскому расколе, ни в организации ПЦУ», — подчеркнул он и рассказал, что осознать ему истину помогли мама и добрые люди.

«Я верю словам Христа Спасителя: „Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее“. Эта законная Церковь в Украине, России, Беларуси, Молдове и по всему миру. Поэтому я хочу быть в Божьей Христовой Церкви, — отметил диакон. — Ещё раз каюсь в непослушании к Вам, как законному епархиальному Архиерею. Прошу прощения у Господа Иисуса Христа, у Вашего Высокопреосвященства, церковного православного народа».

Русская линия

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В УПЦ продолжают возвращаться клирики, уклонившиеся в раскол
В Овруцкой епархии УПЦ принес покаяние и вернулся в лоно канонической Церкви диакон Георгий Шевчук...

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