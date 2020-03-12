Русская линия
Сводка новостей от 12 марта 2020

Алексей Кудрин пророчит России новый экономический кризис
Председатель Счетной палаты РФ заявил, что падение цен на нефть и распространение коронавируса могут привести к новому снижению уровня доходов россиян…

Министр финансов России Алексей КудринВ России в 2020 году может вырасти уровень бедности, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что власти рассчитывали на то, что выполнение поручений из послания Владимира Путина поможет снизить бедность, это было заложено в поправки бюджет. Однако страна столкнулась с вызовами как минимум неуменьшения бедности, заявил экономист на заседании комитета в Совфеде, сообщает Интерфакс.

«Если бы мы даже ориентировались на значения сегодняшнего дня, которые сейчас около $ 35, и курс рубля около 72 за доллар, то мы не получили бы нефтегазовых доходов около 3 трлн рублей», — сказал он во время выступления на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Кудрин добавил, что дефицит бюджета тогда составит меньше 2% ВВП. «При этом темпы экономического роста будут ближе к нулю в этом году. Соответственно, ниже будут значения всех других показателей с точки зрения роста реальных доходов населения», — подчеркнул глава Счётной палаты.

Кудрин добавил, что Россия и мир, скорее всего, стоят на пороге нового кризиса, который может оказаться достаточно чувствительным. Он напомнил, что в кризис 2008 года драйвером роста мировой экономики был Китай, но в этот раз экономика сильно пострадала от коронавируса.

По словам Кудрина, ближайшие два месяца покажут, по какому сценарию пойдёт мировая экономика.

Как ранее рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, ситуация в российской экономике находится под контролем правительства и главы государства, а у страны есть «большой запас прочности», в том числе золотовалютные активы ЦБ.

Например, золотовалютные активы Банка России превысили $ 570 млрд и более чем в 10 трлн рублей оценивается объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния.

Русская линия

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