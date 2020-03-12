В храмах Лондонской и Западно-Европейской епархии Русской Зарубежной Церкви не будут менять порядок богослужений в связи с распространением коронавируса COVID-19. Таинство Евхаристии продолжат совершать во всех храмах, говорится в специальном послании епископа Лондонского и Западно-Европейского Иринея, слова которого приводит Благовест-инфо.

«В наших храмах мы продолжим совершать богослужения, таинства и обряды, и, прежде всего, подносить и принимать Святые Дары, точно также как мы это делали всегда. Ни один искренне верующий христианин не может на мгновение принять то, что Святые Дары (Причастие) могут стать источником болезней или плохого здоровья: ни в коем случае! Таинства Христовы являются истинным лекарством для наших душ и тел и не приносят ничего, кроме жизни — Вечной Жизни. Каждый, чье сердце обеспокоено текущими сомнениями, должен горячо молиться об укреплении веры, чтобы отбросить страх; ибо Церковь продолжает свое древнее свидетельство о Любви, которая вне пределов страха, принося Священные Таинства миру и каждому из нас, поскольку мы в них глубоко нуждаемся», — отметил архиерей.

В то же время в РПЦЗ призвали не пренебрегать мерами безопасности и соблюдать инструкции и указания местной власти — чаще мыть руки и тщательнее следить за личной гигиеной. «Если в отдельных регионах будут введены ограничения на поездки или другие оградительные меры, мы будем соблюдать их в тишине и покое. В подобных случаях мы должны быть для мира примером благочестивого доверия Богу, которое ведет не к беспорядочной тревоге, а скорее к продолжению жизни в умиротворенном духе и невозмутимой опоре на Божественную волю», — сказано в послании.

Лондонская и Западно-Европейская епархия объединяет приходы в Великобритании, а также Австрии, Бельгии, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Франции и Швейцарии. В Италии ее приходы находятся в Бари, Флоренции и Сан-Ремо, на которые на момент оглашения послания карантин не распространялся.

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