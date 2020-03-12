Русская линия
Сводка новостей от 12 марта 2020

Справедливость всё же восторжествовала
Краснодарский краевой суд полностью оправдал сироту Василия Попкова, которого судили за спиленное дерево во дворе школы…

Василий ПопковКраснодарский краевой суд полностью оправдал сироту Василия Попкова, которого ранее привлекли к уголовной ответственности за спиленное гнилое дерево во дворе школы, сообщает Интерфакс.

В пресс-службе краевого суда сообщили, что судебная коллегия по уголовным делам дело в отношении Попкова, обвиненного в незаконной рубке лесных насаждений, прекратила в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. За Попковым признано право на реабилитацию.

В марте 2019 года 24-летний сирота Василий Попков по своей инициативе срубил одну сгнившую ольху на территории школы № 27 поселка Мезмай Апшеронского района. Дерево в любой момент могло упасть на дорожку, по которой ходят школьники.

Молодого человека обвинили в незаконной рубке лесных насаждений (пункт «г» части 2 статьи 260 УК РФ), так как, по данным следствия, муниципальному образованию Апшеронский район был нанесен крупный ущерб в 66,2 тыс. рублей.

Санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы, а также крупный штраф от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

В январе 2020 года Апшеронский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Попкова по нереабилитирующим основаниям, в связи с примирением сторон. Данное решение означало, что молодой человек всё равно оставался судимым и должен был выплатить крупный штраф.

Жалобу на решение райсуда написали заместитель прокурора Краснодарского края и адвокат подсудимого, уточнили в пресс-службе.

Сотрудник пресс-службы суда также отметил, что краевой суд вынес частное постановление в адрес прокурора Апшеронского района о недопустимости нарушения закона сотрудниками прокуратуры при утверждении обвинительного заключения и поддержании гособвинения по делу.

Ранее сообщалось, что дело Попкова вызвало широкий резонанс далеко за пределами Краснодарского края. В его защиту выступили журналисты, общественные активисты. Депутат Государственной думы РФ Наталья Костенко направила обращение прокурору края Сергею Табельскому с просьбой проверить законность обвинения.

Русская линия

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Справедливость всё же восторжествовала
Краснодарский краевой суд полностью оправдал сироту Василия Попкова, которого судили за спиленное дерево во дворе школы...
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