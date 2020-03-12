Краснодарский краевой суд полностью оправдал сироту Василия Попкова, которого судили за спиленное дерево во дворе школы…

Краснодарский краевой суд полностью оправдал сироту Василия Попкова, которого ранее привлекли к уголовной ответственности за спиленное гнилое дерево во дворе школы, сообщает Интерфакс.

В пресс-службе краевого суда сообщили, что судебная коллегия по уголовным делам дело в отношении Попкова, обвиненного в незаконной рубке лесных насаждений, прекратила в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. За Попковым признано право на реабилитацию.

В марте 2019 года 24-летний сирота Василий Попков по своей инициативе срубил одну сгнившую ольху на территории школы № 27 поселка Мезмай Апшеронского района. Дерево в любой момент могло упасть на дорожку, по которой ходят школьники.

Молодого человека обвинили в незаконной рубке лесных насаждений (пункт «г» части 2 статьи 260 УК РФ), так как, по данным следствия, муниципальному образованию Апшеронский район был нанесен крупный ущерб в 66,2 тыс. рублей.

Санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы, а также крупный штраф от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

В январе 2020 года Апшеронский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Попкова по нереабилитирующим основаниям, в связи с примирением сторон. Данное решение означало, что молодой человек всё равно оставался судимым и должен был выплатить крупный штраф.

Жалобу на решение райсуда написали заместитель прокурора Краснодарского края и адвокат подсудимого, уточнили в пресс-службе.

Сотрудник пресс-службы суда также отметил, что краевой суд вынес частное постановление в адрес прокурора Апшеронского района о недопустимости нарушения закона сотрудниками прокуратуры при утверждении обвинительного заключения и поддержании гособвинения по делу.

Ранее сообщалось, что дело Попкова вызвало широкий резонанс далеко за пределами Краснодарского края. В его защиту выступили журналисты, общественные активисты. Депутат Государственной думы РФ Наталья Костенко направила обращение прокурору края Сергею Табельскому с просьбой проверить законность обвинения.

Русская линия