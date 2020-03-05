Из-за китайского вируса в Москве ввели режим повышенной готовности, а в Санкт-Петербурге отменили Международный экономический форум…

В связи с угрозой распространения коронавируса в Москве был введён режим повышенной готовности для городских служб. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 5 марта, сообщает «Немецкая волна».

Согласно этому документу, граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом (это Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Испания, Германия и другие государства), обязаны сообщить по телефону «горячей линии» о своём возвращении в РФ, а также месте и датах пребывания за границей и оставить свою контактную информацию.

Кроме этого, граждане, вернувшиеся из стран «с неблагополучной ситуацией с коронавирусом», обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ, говорится в указе.

В свою очередь московских работодателей указ столичного градоначальника обязал «обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой».

Тем временем, в Санкт-Петербурге из-за угрозы распространения коронавируса был отменён традиционный Санкт-Петербургский экономический форум.

По данным Роспотребнадзора на 5 марта, на территории России выявлено семь случаев заражения коронавирусом. Речь идёт о двух уже выздоровевших гражданах Китая, троих россиянах, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, жителе Московской области, вернувшемся из отпуска в Италии, и итальянском студенте Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова (СЗГМУ) в Санкт-Петербурге.

Последний случай был подтвержден Роспотребнадзором 5 марта. «По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин Италии прибыл в Российскую Федерацию 29 февраля, 2 марта с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в инфекционный бокс», — говорится на сайте ведомства. По данным Роспотребнадзора, заболевание пациента проходит в легкой клинической форме, а его состояние на данный момент удовлетворительное.

Русская линия