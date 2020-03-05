Предстоятель Сербской Православной Церкви посетил Вашингтон, где встретился с американскими политиками и членами Комиссии по международной религиозной свободе…

Патриарх Сербский Ириней 2 марта 2020 года прибыл в Вашингтон. В состав сербской делегации в этой поездки вошли епископ Восточно-Американский Ириней, епископ Сумадийский Иоанн и протодиакон Дамьян Божич, сообщает Orthodoxtimes.com.

3 марта 2020 года Патриарх Сербский Ириней встретился с представителями комиссии Соединенных Штатов Америки по международной религиозной свободе Гэйл Манчин, Элизабет Кэссиди, Кили Баккен и Кирстен Лавери. По телефону в разговоре также приняла участие заместитель председателя Надин Менца.

В ходе состоявшейся встречи Патриарх Ириней рассказал о позиции Сербской Православной Церкви по различным темам, связанным с сербским народом и Сербской Православной Церковью. Речь, в частности, шла о событиях в Черногории и начавшихся притеснениях верующих со стороны черногорских властей.

В тот же день Предстоятеля приветствовал посол по особым поручениям США по международной религиозной свободе Сэмюэл Браунбек, который пригласил Патриарха Иринея в Госдеп США.

Поскольку Браунбек был принят в прошлом году Предстоятелем Сербской Церкви в Белграде, встреча началась с воспоминаний о переговорах, которые состоялись в то время. Патриарх Ириней рассказал о взглядах Сербской Православной Церкви на ситуацию в Черногории и Северной Македонии. В связи с этим он попросил американские власти уделить немного больше внимания сербскому вопросу.

После встречи с Браунбеком Патриарх Ириней провел переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии г-ном Филипом Рикером, а также с его заместителем Мэтью Палмером.

Как американцы отреагируют на жалобы Сербского Предстоятеля на президента Черногории Джукановича, который начал открытые гонения на Церковь, пока не ясно. Но то, что в Белграде надеются повлиять на черногорские власти именно через Вашингтон, всем очевидно. Не исключено, что уже вскоре мы узнаем, что черногорские чиновники решили отменить принятый антицерковный закон.

Русская линия