Патриарх Сербский Ириней ищет управу на Джукановича в США
Предстоятель Сербской Православной Церкви посетил Вашингтон, где встретился с американскими политиками и членами Комиссии по международной религиозной свободе…
Патриарх Сербский Ириней 2 марта 2020 года прибыл в Вашингтон. В состав сербской делегации в этой поездки вошли епископ Восточно-Американский Ириней, епископ Сумадийский Иоанн и протодиакон Дамьян Божич, сообщает Orthodoxtimes.com.
3 марта 2020 года Патриарх Сербский Ириней встретился с представителями комиссии Соединенных Штатов Америки по международной религиозной свободе Гэйл Манчин, Элизабет Кэссиди, Кили Баккен и Кирстен Лавери. По телефону в разговоре также приняла участие заместитель председателя Надин Менца.
В ходе состоявшейся встречи Патриарх Ириней рассказал о позиции Сербской Православной Церкви по различным темам, связанным с сербским народом и Сербской Православной Церковью. Речь, в частности, шла о событиях в Черногории и начавшихся притеснениях верующих со стороны черногорских властей.
В тот же день Предстоятеля приветствовал посол по особым поручениям США по международной религиозной свободе Сэмюэл Браунбек, который пригласил Патриарха Иринея в Госдеп США.
Поскольку Браунбек был принят в прошлом году Предстоятелем Сербской Церкви в Белграде, встреча началась с воспоминаний о переговорах, которые состоялись в то время. Патриарх Ириней рассказал о взглядах Сербской Православной Церкви на ситуацию в Черногории и Северной Македонии. В связи с этим он попросил американские власти уделить немного больше внимания сербскому вопросу.
После встречи с Браунбеком Патриарх Ириней провел переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии г-ном Филипом Рикером, а также с его заместителем Мэтью Палмером.
Как американцы отреагируют на жалобы Сербского Предстоятеля на президента Черногории Джукановича, который начал открытые гонения на Церковь, пока не ясно. Но то, что в Белграде надеются повлиять на черногорские власти именно через Вашингтон, всем очевидно. Не исключено, что уже вскоре мы узнаем, что черногорские чиновники решили отменить принятый антицерковный закон.
Патриарх Сербский Ириней ищет управу на Джукановича в США Предстоятель Сербской Православной Церкви посетил Вашингтон, где встретился с американскими политиками и членами Комиссии по международной религиозной свободе...