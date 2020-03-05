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Сводка новостей от 5 марта 2020

Китайский вирус добрался до Святой Земли
В Вифлееме закроют храм Рождества Христова из-за ситуации с коронавирусом…

Храм Рождества Христова в ВифлеемеПредставитель палестинского министерства туризма сообщил, что храм Рождества Христова в Вифлееме будет закрыт в четверг в рамках борьбы против распространения коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на «Associated Press».

«Мы проинформировали, что храм Рождества Христова будет закрыт сегодня с 16:00 (17:00 мск) до поступления нового распоряжения», — сказал представитель ведомства. Он отметил, что перед тем, как закрыть храм, в нем будут проведены работы по дезинфекции.

Агентство отмечает, что такие меры вызваны опасениями, связанными с распространением на Ближнем Востоке нового типа коронавируса COVID-19. Израильские власти также бьют тревогу по поводу возможного распространения вируса.

Нельзя исключать, что на какое-то время будет закрыт и храм Гроба Господня в Иерусалиме, куда стекаются миллионы паломников и туристов.

В настоящее время коронавирус выявлен уже в более чем 80 странах, заболели 95 тысяч человек, умерли 3,2 тысячи. Многие страны мира принимают экстренные меры, чтобы не допустить распространения вируса.

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