В четверг первой седмицы Великого поста Святейший Патриарх Кирилл совершил утреннее богослужение в Иоанно-Предтеченском женском монастыре Москвы, в уже вечером молился за повечерием с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в Донском монастыре столицы, сообщает Патриархия.Ru.

На телеканалах «Союз» и «Спас» шла прямая трансляция чтения Великого покаянного канона прп. Андрея Критского.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.

В дар Донскому монастырю Святейший Патриарх Кирилл передал ковчег с частицей честных мощей святого апостола Фомы.

«Я бы хотел, владыка Фома, вручить сей святой обители мощи святого апостола Фомы. Пусть они находятся в этом монастыре, поелику её наместник носит это святое имя. И каждый, кто будет посещать эту обитель, сможет прикладываться к этим мощам, — сказал Предстоятель. — Рад, что в Донском монастыре будет ещё одна великая святыня, пришедшая к нам из глубокой древности. Господь молитвами святого апостола Фомы да хранит святую сию обитель и всех ее прихожан!».

Епископ Бронницкий Фома сердечно поблагодарил Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству образ Распятого Спасителя.

Завтра, 6 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Литургию Преждеосвященных Даров в Троице-Сергиевой лавре.

Русская линия