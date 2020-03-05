В развернувшейся в последнее время битве за Идлиб не победила ни Сирия, ни Турция — на сегодняшних переговорах в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня на линии соприкосновения воюющих сторон и совместном патрулировании трассы М4, которая разрезает идлибскую зону деэскалации практически пополам.

Достигнутые договорённости закрепляют сложившееся положение дел — сирийская армия в ходе наступления на Идлиб смогла существенно продвинуться вперед, захватив значительную часть занятых ранее исламистами идлибских земель, однако сам город сирийцам взять не удалось, и теперь он останется в руках протурецких исламистов. В то же время турки ранее ультимативно требовали от сирийцев, чтобы они отошли на свои прежние позиции и вернули исламистам все земли, которые захватили. В противном случае Анкара обещала отбросить сирийцев силой обратно. Сделать им это так и не удалось, хотя против сирийской армии была задействована турецкая армия. По результатам переговоров турки фактически согласились с тем, что идлибская зона деэскалации существенно уменьшится.

Накануне приезда турецкого президента в Москву было много алармистских предсказаний о том, как тяжело будет договорится насчет Идлиба и в какой опасности находятся российско-турецкие отношения в целом, сообщает газета «Взгляд». Но несмотря на всю сложность ситуации, с первых же минут встречи Путина и Эрдогана было видно, что оба президента настроены на поиск решения и не собираются ставить двухсторонние отношения в зависимость от ситуации в Сирии.

И слова Путина о том, как он дорожит этими отношениями, и его же предложение «обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось, и б) это не разрушало российско-турецкие отношения», и ответная речь Эрдогана, в которой он сказал, что «самая большая задача заключается в том, чтобы продвинуть и развивать наши отношения. Считаю, что мы преуспеем в этом деле», вселяли оптимизм. И хотя переговоры длились почти шесть часов (причем большую часть в формате один на один), в итоге решение было найдено.

Боевые действия в Идлибе прекратятся уже этой ночью. Согласно договоренностям, боевики будут отведены за пределы зоны безопасности, а с 15-го марта начнётся её совместное патрулирование российскими и турецкими силами.

Таким образом, ситуация в Идлибе в целом не решена. Остаётся не совсем понятным, что будет дальше. Ведь Турция ранее обещала сама разоружить радикальных исламистов в Идлибе, чего она не сделала. Вряд ли турки будут это делать и сейчас. Однако, теперь в Анкаре должно появиться понимание того, что военной силой решить «сирийскую проблему» им не удастся. Сирийская армия при поддержке России и Ирана показала, что разбить её будет очень непросто. И поэтому есть надежда, что турецкие власти начнут искать другие — невоенные пути выхода из положения.

Русская линия