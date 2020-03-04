В Совете при президенте РФ по правам человека считают, что данные изменения никак не ущемят права атеистов…

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник одобрил ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку Президента РФ, предусматривающую упоминание Бога в Основном законе, сообщает Интерфакс.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в поправке.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, упоминание Бога в Конституции не изменит светского характера Российской Федерации. «Очевидно, что государство свой светский характер не теряет», — сказал он журналистам.

По словам председателя Совета при президенте РФ по правам человека Валерия Фадеева, многие одобряют поправку об упоминании Бога в Конституции РФ. В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила мнение, что включение в Конституцию упоминания Бога адресовано всем конфессиям и не ущемляет взгляды атеистов.

В Русской Православной Церкви приветствовали внесение указанной поправки в Конституцию.

Русская линия