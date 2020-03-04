Верховная Рада Украины утвердила сегодня новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Он пришел на смену предыдущему кабинету Алексея Гончарука, просуществовавшему всего шесть месяцев, сообщает ТАСС.

Сначала депутаты проголосовали списком за 13 кандидатур, предложенных самим новым премьером, а затем большинством голосов утвердили также двух министров из президентской квоты — иностранных дел и обороны.

Таким образом в новый кабинет на данный момент вошли 15 министров. Ещё четыре кресла пока остаются вакантными — министра развития экономики и сельского хозяйства, министра энергетики и защиты окружающей среды, министра образования и науки, а также министра культуры.

В новом составе кабинета вновь оказался глава МВД Арсен Аваков, который занимал этот пост ещё в правительстве Владимира Гройсмана при президенте Петре Порошенко. Свои должности сохранили также вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Новым главой МИД стал Дмитрий Кулеба, который в предыдущем правительстве занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. По сути, он поменялся местами с предыдущим министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Теперь последний стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Депутаты Верховной рады поддержали также инициативу Владимира Зеленского о назначении новым министром обороны страны генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана. За соответствующий проект постановления проголосовали 285 парламентариев при 226 необходимых. Он, в частности, входил ранее в рабочую подгруппу по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Среди новых имен можно выделить также министра финансов Игоря Уманского, который в своё время успел побывать советником у президентов Леонида Кучмы и Петра Порошенко.

Новым министром по делам ветеранов назначен Сергей Бессараб, министром молодежи и спорта — Вадим Гутцайт, министром здравоохранения — Илья Емец, министром социальной политики — Марина Лазебная, министром кабинета министров — Олег Немчинов, а министром развития общин и территорий — Алексей Чернышов.

Правительство Гончарука эксперты давно называли совершенно некомпетентным, а потому никто не сомневался, что рано или поздно оно будет отправлено в отставку. Однако, у экспертов нет уверенности в том, что новое украинское правительство сможет справиться с возложенной на него задачей.

Так, украинский политолог Михаил Погребинский отметил в комментарии газете «Взгляд», что состав нового кабинета министров не даёт поводов для какой-либо радости. «Правительство Алексея Гончарука было уникальным по своей некомпетентности. Были кабинеты министров, которые можно и нужно обвинять в коррупции, но столь безнадёжно неквалифицированного не было ещё ни разу», — отметил политолог.

В целом Шмыгаль, по оценке Погребинского, «старался говорить, ничего толком не сказав». «Но его приоритеты намного лучше, чем у прошлого правительства и чем у президента Владимира Зеленского, который любил говорить о „государстве в смартфоне“ и продаже земли как о главном приоритете. Но некоторые разумные вещи новый премьер все-таки произнес, он говорил о том, что надо восстанавливать промышленность», — отметил собеседник.

При этом вопросы вызывает способность нового премьера справиться с тяжелейшими задачами, которые стоят перед правительством, добавил Погребинский. «Шмыгаль работал в разных местах и подолгу не задерживался. Стратегические задачи нигде не решал», — отметил собеседник. Погребинский напомнил, что в последнее время Шмыгаль работал в системе бизнеса олигарха Рената Ахметова, который до 2014 года считался негласным хозяином Донбасса. «Будет ли Шмыгаль лоббистом интересов Ахметова, станет понятно довольно быстро», — отметил политолог.

Эксперт также отметил, что обнародованный состав кабмина не даёт позитивных сигналов «в отношении урегулирования кризиса на востоке страны». «Премьер даже сказал, что одна из задач нового правительства — возврат аннексированного Крыма. Ну, это либо дежурная программа, либо человек не очень хорошо соображает. Раз он берётся произносить такие слова, значит, он должен был отдавать себе отчёт в том, что с него спросят. Но, видимо, пока он об этом не думает», — подытожил Погребинский.

Русская линия