Дональд Трамп подписал мирный договор с талибами о выводе американских войск, но ВВС США спустя всего несколько дней после этого вынуждены наносить новые авиаудары по позициям талибов в Афганистане…

США хотят уйти из Афганистана с гордо поднятой головой, но талибы считают, что они просто бегут

Спустя лишь несколько дней после подписания США и «Талибаном» (движение, которое признано в России террористическим и запрещено) мирного соглашения американская военная авиация нанесла удары по целям радикально-исламского движения в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает «Немецкая волна».

Целью налета были талибы, совершившие ранее нападение на контрольно-пропускные пункты афганских сил безопасности в этой провинции, сообщил в среду, 4 марта, представитель миссии США в Афганистане Сонни Леджетт в Twitter.

По его словам, речь идёт о чисто оборонительных мерах. Это был наш первый удар за прошедшие 11 дней, указал он. Представитель миссии также отметил, что только 3 марта талибы осуществили 43 атаки на афганские КПП в Гильменде. «Мы привержены миру, но мы несём ответственность за защиту наших партнёров из вооруженных сил Афганистана», — подчеркивается далее в заявлении.

Ранее в тот же день талибы совершили два нападения на севере Афганистана, в результате погибли не менее 20 силовиков. Не менее 16 афганских солдат стали жертвами нападения талибов на военную базу в городе Кундуз. В результате другого нападения талибы убили четырех афганских полицейских.

Таким образом, подписанный 29 февраля между «Талибаном» и США договор о выводе всех американских и иностранных войск из Афганистана к концу апреля 2021 года лишь подтвердил, что США хотят уйти из Афганистана с гордо поднятой головой, но талибы считают, что они просто бегут и потому активизируют свои нападения.

После подписания договора Соединенные Штаты выразили надежду на сохранение низкого уровня насилия со стороны талибов. В свою очередь представитель «Талибана» Сабиулла Муджахид заявил, что нападения будут продолжаться до заключения внутриафганского соглашения. Исламисты указывают, что одним из положений заключенного с США договора является освобождение 5 тысяч пленных талибов ещё до начала межафганских переговоров. В то же время президент Афганистана Ашраф Гани заявляет, что это условие не имеет обязывающей силы.

Подводя итог, можно сказать, что США прошли в Афганистане ровно по тому же пути, что в своё время и СССР. Теперь они, как и советские власти, бросают на произвол судьбы в этой стране своих союзников, и мало кто сомневается, что без поддержки американских войск Ашраф Гани вряд ли долго будет оставаться президентом Афганистана.

Русская линия