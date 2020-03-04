Еврейские поселенцы не хотят терпеть в Израиле не только мусульман-палестинцев, но и христиан

Еврейские власти и ортодоксальные иудеи не хотели бы, чтобы в Иерусалиме и в Израиле в целом продолжали жить христиане. А потому они применяют к христианским общинам те же самые методы, что и к мусульманам-палестинцам — самовольно захватывают их земли и основывают там свои поселения.

Так, буквально на днях еврейские поселенцы демонстративно вторглись на землю Латинского Патриархата, пригнав сюда множество машин и коров и нанеся значительный ущерб частной собственности при полном бездействии властей, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Fides.

Инцидент произошёл 21 февраля на земельном участке, принадлежащем Латинскому Патриархату в Таясире, недалеко от Тубаса на севере Западного берега. Поселенцы прибыли на десятках автобусов и автомобилей — вслед за тем, как другие поселенцы несколько дней выпасали стада коров на земле Патриархата.

Латинский Патриархат Иерусалима выразил обеспокоенность не только грубыми и демонстративными посягательствами поселенцев на своё имущество, но и полным отсутствием какой-либо реакции, а тем более конкретных правовых действий со стороны израильских властей по пресечению или осуждению подобных правонарушений.

Запугивающие и бесцеремонные действия поселенцев следует рассматривать в свете недавнего одностороннего шага администрации США в отношении нынешней и будущей судьбы палестинских земель, оккупированных Израилем. Проект «урегулирования» израильско-палестинского конфликта, выдвинутый США 28 января и названный президентом Дональдом Трампом «планом века», предусматривает оправдание действий Израиля по захвату территорий на Западном берегу. При этом авторы «плана века» просят Израиль приостановить строительство новых поселений на арабских территориях на четыре года.

Эта «просьба» не помешала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху объявить на днях, что в ключевых районах Восточного Иерусалима (в районах Хар-Хома и Гиват-Хаматос) будет построено более 5 тысяч новых домов для израильских поселенцев. Оба этих района расположены на последних клочках земли, соединяющих палестинские районы Западного берега с Восточным Иерусалимом — а потому отсекают их от Палестинской Автономии.

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