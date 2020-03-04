Атанас Крыстин: Болгарский народ глубоко чтит память погибших русских воинов, проливших свою кровь во имя его освобождения. Мы помним имена генералов Гурко, Скобелева, Столетова, Тотлебена

3 марта 2020 года в Москве в часовне героям Плевны состоялась традиционная панихида по русским воинам. Совершил богослужение викарий Святейшего Патриарха Кирилла епископ Дмитровский Феофилакт.

В этот день в 1878 году был подписан Сан-Стефанский мир — предварительный мирный договор между Россией и Османской империей, зафиксировавший победу России в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов, по которому Болгария получила независимость. В Болгарии 3 марта является государственным праздником. В этот день болгары чтят память всех солдат, положивших жизни за их свободу.

В Москве местом поминовения русских воинов стал памятник-часовня гренадерам, погибшим в боях за Плевну (взятие Плевны стало одним из ключевых сражений в войне 1877−1878 годов), и, несмотря на непростые отношения между Москвой и Софией, битва за Плевну и Шипкинский перевал по-прежнему остаются символом боевого братства между нашими народами. Об этом говорили выступавшие на митинге священнослужители, политики, общественные деятели, сообщает газета «На Западе Москвы».

Болгарскую сторону на мемориальных торжествах представлял посол Болгарии в России Атанас Крыстин, выступивший с речью на русском языке:

«В войне плечом к плечу сражались храбро, смело и отважно российские войска и болгарское ополчение. Тяжёлые бои за болгарские города и пролитая кровь выковали долгожданную свободу Болгарию. Болгарский народ глубоко чтит память погибших русских воинов, проливших свою кровь во имя его освобождения, во имя свободы. Болгарский народ преклоняется перед подвигом русских солдат и полководцев. Мы помним имена генералов Гурко, Скобелева, Столетова, Тотлебена. И сегодня мы отдаём нашу дань признательности всем героям, принесшим свободу Болгарии» — сказал посол.

Он также подчеркнул, что в настоящее время нашей общей задачей является сохранение тех многовековых связей, основанных на Православии, просвещении и культуре, которые являются основой близости и общения между нашими народами. По его словам, 3 марта во всех памятных местах, связанных с историей войны за освобождение Болгарии прошли памятные мероприятия, в том числе — на Шипкенском перевале, а Софии — столице Болгарии — был дан торжественный салют.

Русская линия