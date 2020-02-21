В Мурманской епархии надеются, что этот монумент станет первым памятником Государю, за которым последуют и другие…

Памятник Царю-страстотерпцу Николаю II установят у храма Успения Пресвятой Богородицы города Ковдор Мурманской области, сообщает Фома.Ru.

Установку монумента на территории храма благословил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, также идею поддержало Мурманское региональное отделение «Общества развития русского исторического просвещения „Двуглавый Орел“», сообщает Мурманская епархия у себя в «ВКонтакте».

Скульптурная мастерская проекта «Аллея Российской Славы»" подарит храму бронзовый бюст Императора. Но необходимо собрать 70 тысяч рублей на постамент.

В епархии надеются, что установка памятника основателю Романова-на-Мурмане — Мурманска «станет заделом для создания подобных памятников в других городах Кольского Заполярья и в первую очередь в столице края».

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