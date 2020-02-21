В Иерусалимском Патриархате заявили, что в Антиохийском Патриархате положительно отозвались об инициативе созыва «братского собрания» в Иордании…

Представитель Антиохийского Патриарха в Москве митрополит Филиппопольский Нифон сообщил в среду РИА Новости, что не располагает точными данными относительно участия Патриарха Иоанна в Совещании Предстоятелей в Иордании в конце февраля, однако предполагает, что Антиохийский Патриарх приедет на Совет.

«Точной информации нет. Я так думаю, что собирается», — сказал представитель Антиохийского Патриарха при Патриархе Московском и всея Руси, отвечая на вопрос о том, приедет ли Патриарх Иоанн X в Амман на совещание Представителей Поместных Церквей 26 февраля.

В свою очередь, Патриарх Иерусалимский Феофил III 21 февраля рассказал членам Синода о том, что Предстоятель Антиохийской Церкви Патриарх Иоанн X положительно отозвался об инициативе созыва «Братского собрания в Аммане» в целях восстановления единства Православия.

Таким образом, в Иерусалиме подтвердили, что ждут прибытия Патриарха Иоанна, несмотря на то, что между Иерусалимским и Антиохийским Патриархатами до сих пор не восстановлено евхаристическое единство из-за спора по Катару.

Патриарх Феофил III также отметил, что Святой Град Иерусалим с нетерпением ожидает семейного собрания Предстоятелей Поместных Православных Церквей и надеется на продолжение диалога Церквей «о драгоценном единстве между братьями».

Русская линия