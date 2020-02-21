Русская линия
Сводка новостей от 21 февраля 2020

В Кремле стоят на своём
В ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что радикальные исламисты в Идлибе должны быть уничтожены…

Путин и Эрдоган21 февраля 2020 года состоялся первый телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана после начавшейся турецкой операции в Идлибе против поддерживаемой Кремлём сирийской армии.

«В центре внимания вновь была ситуация, сложившаяся в Идлибской зоне деэскалации. Владимир Путин выразил серьёзную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — сообщили на сайте Президента РФ.

Согласно данным Кремля, президенты «условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряжённости, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы». «Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме», — отметили в Кремле.

«Затрагивалась также проблематика ливийского урегулирования. Отмечена важность последовательной реализации решений Берлинской международной конференции, прошедшей 19 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Таким образом, что касается Сирии, Кремль продолжает занимать предельно жёсткую позицию и не собирается идти на уступки турецким властям, которые требуют восстановить границы одлибской зоны деэкскалации. Ситуация продолжает оставаться в тупике.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Тверской Савва: «Всё, вопрос снят»
Во время встречи с прихожанами владыка заявил, что если приход кафедрального собора против русского языка в богослужении, то отныне оно будет совершаться только на церковно-славянском языке...

В Заполярье установят памятник Царю-страстотерпцу Николаю II
В Мурманской епархии надеются, что этот монумент станет первым памятником Государю, за которым последуют и другие...

В Кремле стоят на своём
В ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что радикальные исламисты в Идлибе должны быть уничтожены...

Болгарский Патриарх Неофит отказался от участия в Совете Предстоятелей в Иордании
В Софии решили, что не будут портить свои отношения с Фанаром из-за ситуации на Украине...

Антиохийский Патриарх Иоанн примет участие в Амманском Соборе
В Иерусалимском Патриархате заявили, что в Антиохийском Патриархате положительно отозвались об инициативе созыва «братского собрания» в Иордании...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного государственного деятеля П.Д.Цицианова, митрополита Питирима (Окнова) и ученого Ю.А.Кулаковского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика