В ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что радикальные исламисты в Идлибе должны быть уничтожены…

В Кремле стоят на своём

21 февраля 2020 года состоялся первый телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана после начавшейся турецкой операции в Идлибе против поддерживаемой Кремлём сирийской армии.

«В центре внимания вновь была ситуация, сложившаяся в Идлибской зоне деэскалации. Владимир Путин выразил серьёзную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — сообщили на сайте Президента РФ.

Согласно данным Кремля, президенты «условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряжённости, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы». «Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме», — отметили в Кремле.

«Затрагивалась также проблематика ливийского урегулирования. Отмечена важность последовательной реализации решений Берлинской международной конференции, прошедшей 19 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Таким образом, что касается Сирии, Кремль продолжает занимать предельно жёсткую позицию и не собирается идти на уступки турецким властям, которые требуют восстановить границы одлибской зоны деэкскалации. Ситуация продолжает оставаться в тупике.

Русская линия