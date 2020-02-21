В Софии решили, что не будут портить свои отношения с Фанаром из-за ситуации на Украине…

Болгарский Патриарх Неофит отказался от участия в Совете Предстоятелей в Иордании

Болгарский Патриарх Неофит, который по некоторым данным лично выступает за признание «ПЦУ», ожидаемо ответил отказом на приглашения Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III принять участие в Совете Предстоятелей.

21 февраля 2020 года Священный Синод Болгарского Патриархата опубликовал на своём сайте официальный отказ от участия в Совете Предстоятелей в Иордане, сообщает СПЖ.

«Св. Синод Болгарской Православной Церкви объявляет, что воздерживается от участия в вышеуказанном собрании и, соответственно, не будет отправлять своих представителей в Амман, столицу Иордании, — гласит текст сообщения Синода. — Святой Синод выражает свою личную братскую любовь к Блаженству Патриарху Иерусалимскому Феофилу III и глубокое почтение к Патриархату Иерусалимскому, тысячелетнему хранителю животворящей Гробницы Господней».

Как известно, Болгарская Православная Церковь оказалась фактически расколота на сторонников и противников действий Фанара на Украине, а потому до сих пор не высказалась по данной проблеме. Чтобы не обострять ситуацию внутри Церкви болгары вновь решили занять нейтральную позицию.

Русская линия