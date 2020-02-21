Во время встречи с прихожанами владыка заявил, что если приход кафедрального собора против русского языка в богослужении, то отныне оно будет совершаться только на церковно-славянском языке…

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Тверской епархии сообщил, 20 февраля в Воскресенском кафедральном соборе г. Твери на традиционную встречу с митрополитом Тверским и Кашинским Саввой «В гостях у епископа» собралось около 500 человек. В рамках этой встречи предполагалось обсудить конфликтную ситуацию, которая возникла в епархии из-за совершения в кафедральном соборе Твери Божественной литургии скандально известным священником Георгием Кочетковым и его сторонниками на русском языке.

Во время встречи митрополит Савва обратился к собравшимся с пространным докладом, суть которого сводилась к тому, что он не собирается переводить всё богослужение на русский язык, а намерен лишь использовать параллельный перевод или производить замену отдельных, на его взгляд, не совсем понятных архаичных слов в церковно-славянском языке.

Затем все желающие смогли задать владыке свои вопросы (через микрофон или послав записку), а также через Интернет. Надо сказать, что вопросы эти были весьма нелицеприятные. При этом большинство из них встречали полное одобрение всех собравшихся.

Так, одна из прихожанок спросила владыку Савву, почему он позволил совершать Литургию в кафедральном соборе на русском языке, никак не проинформировав и не посоветовавшись с приходом. Этот вопрос вызвал всеобщее одобрение и верующие долго аплодировали после этих слов, дав понять своему архиерею, как настроен приход.

В ответ на это митрополит Савва вынужден был заявить, что если прихожане Воскресенского кафедрального собора Твери против употребления русского языка в богослужении (даже при чтении Священного Писания), то отныне оно будет совершаться только на церковно-славянском языке. «Всё, вопрос снят», — заявил архипастырь, слова которого также вызвали бурную положительную реакцию верующих.

Затем владыка ответил на прочие вопросы участников встречи, а также высказал своё мнение о проблемах епархиальной жизни.

Прямая трансляция встречи велась на официальном сайте и страницах епархии в социальных сетях.

Тем, кто желает продолжить конструктивный разговор, начатый на встрече 20 февраля «В гостях у епископа», митрополит Тверской и Кашинский Савва предложил записаться к нему на приём.

Телефон ответственного за приём обращений граждан — +(790)57986979. Владыка работает ежедневно с 9 до 17, кроме субботы и воскресенья, двунадесятых праздников. Ближайший день приема — 28 февраля, пятница.

Присутствующим в зале представителям общественных организаций владыка предложил встретиться с ним для совместного обсуждения вопросов церковной жизни Тверской епархии.

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