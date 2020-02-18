26-летний молодой человек ворвался с ножом в алтарь и ранил двух пономарей. Преступник задержан…

Утром 16 февраля 2020 года в алтарь храма святителя Николая Мирликийского в Покровском в центре Москвы ворвался мужчина с ножом. По свидетельствам очевидцев, он находился в неадекватном состоянии и успел ранить ножом двух человек, после чего был задержан прихожанами, которые передали его прибывшим вскоре представителям полиции, сообщает Патриархия.Ru.

Официальная представительница МВД Ирина Волк сообщила, что по факту преступления сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области Ефима Ефимов. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как рассказал настоятель Никольского храма протоиерей Кирилл Сладков, оба мужчины, получившие при нападении ножевые ранения, являются пономарями.

«При подготовке службы в алтарь вбежал молодой человек и нанёс ножевые ранения моим помощникам. Я хочу поблагодарить всех прихожан, сотрудников охраны, которые помогли нам обезвредить нападавшего. Благодарю сотрудников полиции, которые приехали своевременно и быстро задержали его. Жизни моих помощников, пономарей, ничего не угрожает, они находятся в больнице», — сообщил настоятель прихода.

По словам священника, напавший выглядел как обычный прихожанин, при нападении ничего не выкрикивал. Мужчина сначала забежал в алтарь, а когда настоятель с одним из пономарей подошли спросить у него, в чём дело, выхватил нож и нанес удар помощнику. В этот момент на помощь подоспели стоящие рядом люди, однако нападавший успел ранить ещё одного человека.

По факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство») и статьей 116 УК РФ («Побои»).

Таганский суд Москвы заключил под стражу нападавшего до 16 апреля 2020 года.

Русская линия