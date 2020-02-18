В связи с распространением коронавируса во всех приходах Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии будут совершаться молебны о прекращении эпидемии…

Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий заявил, что ввиду эпидемии коронавируса Православная Церковь призвана усилить свои молитвы об избавлении от этой болезни, о народе и властях своих стран, и благословил совершение особого молебна, сообщает Патриархия.Ru.

На фоне того, что офисы многих учреждений временно закрыты, а также многие христианские общины, в частности, в Сингапуре, приняли решение приостановить свою деятельность и богослужения на неопределенный период, митрополит Сергий благословил не только продолжить регулярные богослужения, но и каждое воскресенье по окончании Божественной литургии совершать во всех приходах Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии особый молебен с коленопреклоненной молитвой о скорейшем выздоровлении заболевших и прекращении распространения болезни.

Об этом митрополит Сергий сказал в своём обращении к пастве после Божественной литургии 16 февраля, в Неделю о блудном сыне, в Успенском храме Сингапура.

«За более чем тысячелетнюю историю Русской Церкви народы, проживающие на территории её канонической ответственности, не раз сталкивались со смертоносными болезнями, поражавшими целые поселения и области. Церковь всегда была со своим народом, мужественно разделяя скорби, помогая преодолевать трудные испытания. В такие периоды требуется полная мобилизация всех ресурсов и повышенные меры предосторожности. Однако вспомним, что когда закрывались общественные места, школы, государственные учреждения, то храмы особенно наполнялись людьми и Церковь возносила усиленные молитвы ко Господу Богу о помощи в скорейшем прекращении эпидемий. Христиане накладывали на себя дополнительные посты, совершались Крестные ходы и особые молебны. Для нас, православных христиан со всего мира, по различным причинам проживающим в Сингапуре, эта страна стала родной и любимой. Наш христианский долг призывает усилить свои молитвы о народе и властях Сингапура», — отметил митрополит Сергий.

По окончании Литургии митрополит Сергий в сослужении духовенства Свято-Успенского храма Сингапура совершил первое молебное пение о скорейшем выздоровлении заболевших и прекращении распространения болезни. Начиная со следующего воскресенья, Недели о Страшном суде, такой молебен будет совершаться во всех приходах Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии.

Русская линия