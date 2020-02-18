Александровское подворье на Святой Земле в ближайшее время будет передано России, заявил глава ИППО…

Сергей Степашин: Мы возвращаем то, что было роздано советскими властями

Александровское подворье в Иерусалиме возвратят России в начале марта, заявил председатель Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) Сергей Степашин на прошедших в Москве «Сергиевских чтениях», сообщает РИА Новости.

«В начале марта России будет возвращено Александровское подворье. В планах — Елизаветинское. Что Хрущев раздал, мы будем возвращать», — сказал Степашин.

Ранее 22 января министр экологии Израиля Зеев Элькин сообщил, что Александровское подворье может быть передано России через 60 дней.

Как известно, именно богоборец Хрущев умудрился продать Израилю 22 объекта русской недвижимости на Святой Земле, в числе которых было и Александровское подворье.

Постыдный договор был подписан 7 октября 1964 года главой МИД Израиля Голдой Меир и советским послом Михаилом Бодровым. При этом большую часть суммы СССР получал в виде трикотажных изделий и яффских апельсинов. Отсюда появилось название «апельсиновая сделка», которую все последние годы пыталась опротестовать Россия.

Как известно, Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с Храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После Революции 1917 года начался спор за право собственности.

К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемницей дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивалась возвращения Александровского подворья. В конце января Израиль объявил о начале процедуры передачи объекта.

Ранее Израиль передал России здание Сергеевского подворья, возведенное в 1892 году на средства Великого князя Сергия Александровича, учредителя и первого главы ИППО. В 2017 году его открыли после реставрации.

Императорское Православное Палестинское Общество — старейшая в России научная и гуманитарная неправительственная организация, созданная указом Императора Александра III в 1882 году. Общество осуществляет гуманитарную, просветительскую, миротворческую и научную миссии, направленные на сохранение духовных связей России со Святой землей, наследия Русской Палестины, укрепление русского православного присутствия в библейском регионе.

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