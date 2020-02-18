Сегодня, 18 февраля 2020 года, в день памяти преподобномученицы Александры (Каспаровой), в Московском Иоанно-Предтеченском женском монастыре прошла первая Божественная литургия в честь святой, которая была насельницей этой московской обители.

Преподобномученица Александра родилась в 1882 году в городе Брест-Литовске Гродненской губернии. В 1914 году поступила послушницей в московский Ивановский монастырь (в списках переписи 1912 г. в Ивановском монастыре записана послушница Касперович Александра, 32-х лет, родом из Бреста).

В 1918 году монастырь был обращён в концлагерь, и послушница стала работать в столовой на улице Варварка, неподалеку от разорённой большевиками обители. С 1920-го по 1930 год она работала уборщицей в храме на Варварке, а после того, как храм был закрыт, в разных советских учреждениях.

В 1931 году послушница Александра поселилась в селе Давыдково Кунцевского района. 8 августа 1937 года она была арестована по доносу соседей и заключена в Таганскую тюрьму в Москве.

10 октября 1937 года тройка НКВД приговорила послушницу к восьми годам заключения в концентрационном лагере, и она была отправлена сначала в Бамлаг, а затем на Урал. Послушница Александра Каспарова скончалась от голода и мучений 18 февраля 1942 года в Ивдельлаге Свердловской области и была погребена в безвестной могиле.

Русская линия